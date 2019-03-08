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336愛奇兒家庭日活動16日開跑　盧秀燕力邀市民站出來力挺

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▲▼盧秀燕拍攝影片呼籲市民踴躍參與活動。（圖／翻攝YOUTUBE）

▲盧秀燕拍攝宣傳影片，呼籲市民踴躍參與活動。（圖／翻攝YOUTUBE）

記者李忠憲／台中報導

天使心家族社會福利基金會8日在台中舉行「336愛奇兒家庭日」活動記者會，市長盧秀燕除拍攝影片為活動宣傳，也在台中友好週讓公部門都配戴「友好天使」勳章，邀請市民一起參與，向愛奇兒家族說出「You are great！」

持續服務愛奇兒家庭的天使心家族社會福利基金會，每年3月第3個禮拜六舉行336活動，今年將在3月16日下午，同步在台北、桃圖、台中、台南、高雄五地舉辦「336愛奇兒家庭日」，除有溫馨精彩活動外，現場更可索取「友好天使」徽章。

為讓更多民眾了解336活動，基金會也與台中市長盧秀燕接洽，3月9日至16日與台中舉辦城市友好週，屆時市府各局處都會配戴友好徽章，展現對愛奇兒家族支持。盧秀燕更配合拍攝宣傳影片，8日上午指派副市長楊瓊瓔出席活動記者會，表達支持。

▲▼336愛奇兒家庭日活動舉行記者會。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼336愛奇兒家庭日活動舉行記者會。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼336愛奇兒家庭日活動舉行記者會。（圖／記者李忠憲攝）

天使心基金會董事長林振國表示，感謝市長盧秀燕在他們上週來拜訪時，承諾全力支持我們辦336活動。他參加基金會已有13年之久，一開始被他們感動。基金會為這樣的家族從發起到現在已走快15年，目的希望家族父母自己先走出來，小孩才有希望。路是很艱苦的，但從第一屆336開始維持至今快10年，靠的是希望把愛推展出去，讓各縣市所有百姓知道這樣家族的需要，給予這樣的家庭友好的回饋。

▲▼336愛奇兒家庭日活動舉行記者會。（圖／記者李忠憲攝）

▲基金會董事長林振國，希望大家給予愛奇兒家庭更多支持與鼓勵。（圖／記者李忠憲攝）

林振國說，他去日本時，看到老師帶著身心障礙的學生，慢慢地一階一階爬上2、3百台階，這些老師愛心是一般老師做不到的。到紐西蘭北島，父母六十多歲陪小孩走，父親蹲下來為小孩小腿按摩，畫面很感動，他當時想跟他們說「You are great！」，卻未啟口。他應該再多做一步，就是友好，好久不見，要把聲音感情表達出來，做這些事希望能影響各地方市民，告訴這些家族你們偉大，我們支持你們要走出來。

「燕子」盧秀燕在影片中表示，336舉行愛奇兒家庭日，讓我們一起來「認識」、「理解」、「接納」、「友好」愛奇兒的家庭，3月16日讓我們一起來遇見愛奇兒天使，讓台中市有愛有包容。

▲▼336愛奇兒家庭日活動舉行記者會。（圖／記者李忠憲攝）

▲副市長楊瓊瓔希望大家可以天天在天使身邊，讓天使快樂，全世界就會快樂。（圖／記者李忠憲攝）

副市長楊瓊瓔說，盧市長得知活動訊息立即要求她親自籌備，要發動全市市民就從公部門開始。9日開始友好週，都要標上徽章。她自己念社會學，當時當上最年輕省議員就是一半不務正業，但她開始執行，讓腦性麻痺兒及過動兒一起照顧，教服員很頭痛，最後卻讓過動兒可以安靜點，腦麻兒活潑一點。

她表示，台中市有4萬3千多個天使，都是我們的寶貝，全力以赴竭盡所能。希望透過直播或記者會大家一起站出來關心，而不是只有家裡有天使寶貝的人出來。「You are Great!」這是對的一句話，可以成為336重要的SLOGON。3月16日我們婦女會志工，將會與盧市長一起喊這句話。她覺得不要好久不見，而是天天在天使的身邊，讓天使快樂，天使快樂，全世界就會快樂。


愛奇兒（Angel），是天使心家族用來稱呼身心障礙孩子的美麗代號，但是身心障礙家庭所面臨的困難，仍然是非常現實而且殘酷的。根據統計，台灣平均每100個孩子中就有6-8個是愛奇兒；而天使心家族輔導此族群的父母後發現，50％的父母有憂鬱傾向，其中更有30％的比例有自殺念頭。天使心家族成立以來，就透過手足團體與專業的心理師，促進手足們的自我肯定、人際互動等，協助其身心健康地成長、發展。

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關鍵字：愛奇兒,336,盧秀燕,楊瓊瓔,天使心基金會

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