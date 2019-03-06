台中市府高官柯呈枋「帶職參選」彰化立委　藍綠議員齊聲罵

▲綠營議員拿出「尋人啟事」要求彰化立委補選候選人，也是中市府參事的柯呈枋列席臨時會。（圖／記者陳玉攝，下同）



記者陳玉／台中報導

台中市議會6日召開第3屆第1次臨時會，民進黨團議員針對台中市政府參事柯呈枋報到後卻隨即請假投入彰化立委補選，直喊「台中騙錢、彰化騙票、盧秀燕踹共！」，砲火猛烈，更有議員直罵中市府是「垃圾桶」，連藍營議員也看不下去了，要求柯呈枋應與台中市長盧秀燕選前一樣，選前辭掉職務表示參選決心；對此，台中市長盧秀燕表示，柯呈枋參事請假是符合規定，且帶職參選是「有例可尋」，強調一切都依法辦理。

▲台中市長盧秀燕表示，柯呈枋請假完全符合程序，且帶職參選是「有例可尋」。



民進黨團5日召開記者會指出，前彰化縣副縣長柯呈枋獲國民黨徵召投入彰化立委補選，但仍被聘任為台中市政府參事，要求其必須列席6日益會臨時會備詢；而6日未見柯列席，民進黨籍議員拿出尋人啟事看牌，要市府團隊說清楚。

市長盧秀燕、人事處處長陳杉根、法制局長李善植等人都對柯呈枋到職請假一切合法，盧秀燕更指出，市府有詢問過人事處、法制局，公務人員也是人民有參政權，可依法參選，而帶職參選在過去也是「有例可尋」。

▲藍營議員張瀞分也看不下去，要求柯呈枋應「提出辭呈專心選立委」。



無黨籍議員陳清龍也說，如果柯呈枋選輸了回來台中市政府任職，這種做法像是收垃圾，根本是垃圾桶，市議會很難得各黨派都認為柯呈枋該辭職；國民黨籍議員張瀞分也認同綠營議員要求，直呼這樣觀感不好，應提出主張「提出辭呈專心選立委」，讓其他議員也拍手認同。

議員林德宇也指出，柯呈枋去年12月13日就表達參選意願，盧秀燕怎麼可能不知道？批盧是用行政資源來開小門，把市府職缺當人情酬庸；盧秀燕則回應，當時柯只有表達參選意願，但沒有確定要選，並再次強調，柯請假是合法的，參選不能執行公務所以也無法到議會備詢，且柯要選舉並非她意料之中，但依法不得拒絕柯請假。