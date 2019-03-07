影／恢復老人健保補助　盧秀燕承諾：7月1日實施！

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記者陳玉／台中報導

台中市長盧秀燕選前重要政見之一「恢復65歲以上老人健保」，藍營議員楊正中7日拿著承諾書要盧秀燕當場簽名「今年7月1日實施」，但她婉拒簽名，用口頭承諾「7月1日一定恢復」，並說不能簽名是因為怕此例一開，未來什麼都要市長簽名，怕有的有簽、有的不簽難交代，因此不開簽名保證的例子。

▲藍營議員楊正中（左前一）要求台中市長盧秀燕（右一）簽署承諾書。（圖／記者陳玉攝，下同）

台中市議會7日召開臨時會，進行老人福利政策專案報告，其中藍營議員楊正中發言表示，恢復老人健保是盧秀燕選舉首推政見，應該優先實現，並拿出承諾書走向盧秀燕要求其簽名承諾追加108年7月1日實施，其他多名藍營議員見狀也上前，希望盧能夠簽名。

對此，盧秀燕回應，恢復老人健保是她重要政見之一，雖然前市府未編列今年相關預算，但新市府上任後，全面盤點財務狀況，積極尋找財源辦理追加預算，強調「市府已經準備好了」，相關追加預算4月份送議會，通過後7月1日實施。

楊正中要盧秀燕簽名保證，但盧笑著婉拒指出，簽名例子一開，什麼都要市長簽名，有的有簽、有的不簽，對人難交代，拒絕簽名。

▲藍營眾多議員拿著「恢復老人健保今年七月上路」牌子，給予盧秀燕讚聲。

另有議員關心空污議題，台中市環保局指出，台中今年2月PM2.5濃度創5年同月最低，將持續努力改善空污，除了中火破先例增加機組停機數量，市府也加強港區大型污染工廠稽查，日前也針對中火延宕室內煤倉建置進行首次開罰30萬元。

據行政院環保署監測數據，今年2月份PM2.5月均濃度已大幅降至21.5微克，創下近五年同月份最低的數據，將持續針對固定、逸散、移動3大汙染源加強管制，除繼續要求中央將四號機組除役，落實四年減四成生煤用量，也將推動二行程機車及21年以上的四行程機車，汰換為六期最新排放標準的四行程機車補助；加強稽查非法排放工廠等各大汙染源，讓台中空品越來越好。