316立委補選搶「三子合體」造勢　盧秀燕：盡量湊時間

▲台中市長盧秀燕受訪表示，316立委補選是「總統選舉前哨戰」，具指標意義。（圖／台中市政府提供，下同）



記者陳玉／台中報導

台中市政府市政會議5日移師東勢區召開，由農業局長蔡精強報告「山城休閒農業暨農特產品行銷策略」，台中市長盧秀燕也承諾未來市府會與在地農會、休閒組織共同努力，促進農民經濟。而此週是316立委補選黃金周，對於「燕子、禿子、漢子」合體助選，盧秀燕表示，會盡量湊時間，若湊不齊可能要分別助選，也指出此場選舉是「總統選舉前哨戰」，具指標意義。

盧秀燕今日先到東勢區公所主持市政會議，再參拜東勢泰安宮、東聖宮；會中由蔡精強報告山城地區氣候及地理條件，加上農民耕作技術精湛、客家文化，每年吸引眾多國內外遊客遊玩，帶動當地觀光發展。

盧秀燕表示，山城除了農業，還有休閒觀光相當重要，而休閒農業、觀光旅遊也是未來經濟發展趨勢，承諾市府未來會與在地共同努力，除整合休閒農業資源，也會辦理國內外旅展行銷。

▲中市府行動市政會議移師到東勢區舉行，現場擺出道地客家美食。



針對台中近來多見深夜鬥毆社會案件，盧秀燕指出，自己重視治安與公安，事件發生後立即與副市長陳子敬、警察局長楊源明開會協商，決定全力掃蕩並提高臨檢強度，任何群眾鬧事都不允許。

對於2020台灣燈會由台中舉辦，盧秀燕說，距台灣燈會只剩9個月，市府也同步籌劃世界蘭展，雖這2項活動對市府都是很大的挑戰，但只有不斷舉行大型活動，把全世界的人都拉進台中，才能促進台中繁榮。

媒體也詢問，316立委補選將近，國民黨各立委候選人都期望「燕子、禿子、漢子」合體拉抬選情；盧秀燕說，因3位市長行程滿，會盡量湊時間，若湊不齊可能要分別助選，而上次3人合體對台南立委候選人謝龍介選情有提升，但選舉絕不能掉以輕心，希望不只高雄贏、台南也要贏，更指出這不只是立委補選，更是總統選舉前哨戰。

另針對是否再有出訪規劃，盧秀燕表示，這段時間有許多海內外邀訪，包含大陸兩岸、歐美各國，但因行程繁忙，仍要以市政優先，出訪邀約都在陸續安排中。