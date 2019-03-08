華為孟晚舟案是「蓄意政治打壓」　王毅：支持提告、不當沈默羔羊

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國務委員兼外交部長王毅上午在中外記者會上表示，華為孟晚舟案很明顯是針對中國特定企業和個人行為，不是單純司法案件，而是蓄意政治打壓；而對於華為提告美國政府，他則表態，「支持相關企業拿起法律武器維護自身權益，不當沈默的羔羊」。

大陸十三屆全國人大二次會議上午舉行外交部長記者會，針對香港《鳳凰衛視》提問，王毅做出上述回應。他指出，我們已經並將繼續採取一切必要措施，堅決維護中國企業和公民的正當合法權益，這是中國政府義不容辭的職責。

王毅提到，公道自在人心，正義終將到來，維護的不僅是企業權益，而是國家、民族正當的發言權，更是世界上所有希望提高自身科技發展國家的權益，希望各方遵守規則，屏棄偏見，營造公平競爭的環境，營造安全可靠的環境。

他強調，整起事件很明顯是針對中國特定企業和個人行為，不是單純司法案件，而是蓄意政治打壓，也支持相關企業拿起法律武器維護自身權益，不當沈默的羔羊。＝

▲華為宣布提告美國政府。（圖／達志影像／美聯社）

大陸科技巨頭華為昨（7日）在深圳總部宣佈，正式對美國政府提起告訴。大陸外交部發言人陸慷在例行記者會上表示，「華為公司在美國起訴美國政府的這一舉動，我們認為企業通過合法方式來維護自身的正當權益，這是完全正當的，也是完全可以理解的。」

華府日前宣稱，華為的科技產品對全世界的資安造成威脅，並在去年8月頒布的《國防授權法案》明確指出，禁止聯邦政府機構使用華為及其中興通訊的技術或產品。華為過去僅以否認反擊。對於華為正式對美國政府提起訴訟，《CNN》分析，這是華為目前對抗美國政府最具侵略性的一步。