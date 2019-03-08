外媒控陸大使先後嗆加國、瑞典　王毅：咄咄逼人從不是中國傳統

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／記者曾俊豪攝）

記者邱茀濱、曾俊豪／台北、北京連線報導

第十三屆全國人大二次會議記者會8日上午舉行。《彭博社》記者提問，近日大陸外交大使發言「具有侵略性」，包括近幾個月接連指責加拿大「白人至上」，還說瑞典警方「不人道」，以及川普的政策正在讓美國成為全世界的敵人等。對此，大陸外交部長王毅回應，「咄咄逼人從來不是中國的傳統，國強必霸壓根不是我們的選擇」，「中國和其他國家一樣也要維護自己的正當合法權益，更不會容忍國家的主權和尊嚴受到侵害」。

第十三屆全國人大二次會議中8日的記者會上，彭博社記者指出，「最近幾個月，中國大使指責加拿大『白人至上』，說瑞典警方『不人道』，並且表示川普的政策正在讓美國成為全世界的敵人；中國外交官在世界舞台上使用上述這麼有侵略性的語言，這種方式能進一步推動中國的外交目標嗎？」

針對外交官的「用語疑慮」，王毅回應，「咄咄逼人從來不是中國的傳統，國強必霸壓根不是我們的選擇」，中國和其他國家一樣也要維護自己的正當合法權益，更不會容忍國家的主權和尊嚴受到侵害，「一旦出現這樣的情況，任何中國的外交官，不管身處何地，都會堅定不移地表明我們的立場。」

「作為綿延五千年而未中斷的文明，中國可以說是世界上最具連續性和最具可預測性的國家。與不同的文明相互尊重、與世界各國和平相處、與國際社會合作共贏始終是我們追求的理想、信念和目標。」王毅進一步指出，「中國必將走向強大，但不會更加強硬。中國崇尚獨立自主，但不會獨斷專行。中國當然要堅定維權，但不會謀求霸權。不管發展到什麼程度，中國都會根據事情本身的是非曲直作出公正的判斷，都將堅持在國際法框架下依法行事。」