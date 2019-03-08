習金會「一年四次」感情好　王毅：將全力支持半島無核化

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡儀潔、曾俊豪／台北、北京連線報導

中共總書記、大陸國家主席習近平在不到一年內，於北韓（朝鮮）領導人金正恩四次會晤。對於中朝關係，陸外交部長王毅8日表示，中朝之間的友誼由兩國老一輩領導人親手締造和培育，不應也不會受到一時一事的影響，「我們將全力支持朝方堅持半島無核化大方向，在實現無核化進程中解決自身正當關切。」

十三屆全國人大二次會議新聞中心將於3月8日10時舉行記者會，邀請國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

王毅在會上說，在過去不到一年時間裡，習近平與金正恩委四次會晤，創下了中朝建交70年以來前所未有的記錄，這將載入中朝關係的史冊；在兩國最高領導人的共同引領和推動下，中朝傳統友誼煥發出勃勃生機，兩國關係也由此掀開了新的時代篇章。

王毅表示，中朝之間的友誼由兩國老一輩領導人親手締造和培育，是雙方共同的寶貴財富，不應也不會受到一時一事的影響；今年是中朝建交70週年，對兩國關係具有承前啟後、繼往開來的重大意義；傳承和發展中朝傳統友好，符合雙方共同利益，也是中方的堅定選擇。

王毅接著說，「我們將全力支持朝方走符合自身國情的發展道路，在社會主義建設事業中不斷取得新的進展；我們將全力支持朝方實施新的國家戰略，集中力量發展經濟、改善民生；我們將全力支持朝方堅持半島無核化大方向，在實現無核化進程中解決自身正當關切。」

王毅表示，總之，「我們願同朝方攜手共創新時代的中朝關係，維護好兩國人民的根本利益，維護好半島問題的政治解決進程，維護好地區的和平與穩定。」