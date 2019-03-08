中俄友好將成威脅　王毅：兩國站在一起，世界就多一分和平

▲大陸外交部長王毅在回答記者提問。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡儀潔、曾俊豪／台北、北京連線報導

今年是中俄建交70週年，陸外交部長王毅在8日上午的全國人大二次會議記者會表示，2019年將推動兩國全面戰略協作伙伴關係邁上新的台階，不僅總統普京會出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，而且「一管兩橋」也會落成，「只要中俄站在一起，世界就多一分和平、多一分安全、多一分穩定。」

今日俄羅斯國際通訊社記者在會上提問稱，正值中俄建交70週年，「今年兩國雙邊和合作有什么亮點和難點？某些國家將莫斯科和北京之間這種極其緊密的關係視為威脅，您認為中俄兩國應該如何回應這種指責？」

對此，王毅表示，兩國關係走過了極不平凡的歷程。正是在這種磨礪和考驗中，中俄關係日臻穩定、成熟，並且找到了一條正確的相處之道；兩國政治上彼此信任，經濟上互利合作，國際事務中相互支持，成為當今大國關係的典範，既為兩國人民帶來巨大福祉，也為地區和世界的和平穩定作出了重要貢獻；2019年中俄雙方將以建交70週年為契機，推動兩國全面戰略協作伙伴關係邁上新的台階。

▲記者會現場。（圖／記者曾俊豪攝）

王毅說，高層往來方面，俄國總統普京將應大陸國家主席習近平的邀請，來華出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，習近平也準備應邀對俄羅斯進行國事訪問，「我們相信，在兩國元首的共同引領下，中俄關係將邁入新的時代。」

互利合作方面，王毅表示，去年中俄雙邊貿易額歷史性突破了1000億美元；今年兩國務實合作將迎來豐收之年，標誌性項目就是「一管兩橋」的落成；「一管」就是中俄東線天然氣管道，這一世紀工程將於年內通氣；「兩橋」是指首座邊境的公路橋——「黑河公路橋」將於近期合龍通車；首座鐵路橋——「同江鐵路橋」也將很快建成。

王毅接著說，後續還將推動「一帶一路」同歐亞經濟聯盟深入對接，激發兩國務實合作的內生動力，在鞏固能源等傳統領域合作的同時，不斷開拓高科技、農業、電子商務、金融等新的增長點，推動合作提質升級，助力兩國發展，造福兩國人民。

王毅表示，國際事務中，中俄作為兩個世界大國和安理會常任理事國，肩負著重要職責和使命，我們在幾乎所有重大問題上都保持著密切溝通，持有相同或相近立場；新的一年，中俄將進一步加強戰略協作，堅定維護《聯合國憲章》的宗旨和原則，堅定維護國際戰略安全，「只要中俄站在一起，世界就多一分和平、多一分安全、多一分穩定。謝謝。」