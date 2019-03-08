　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中俄友好將成威脅　王毅：兩國站在一起，世界就多一分和平

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸外交部長王毅,兩會,外長記者會。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸外交部長王毅在回答記者提問。（圖／記者曾俊豪攝）

記者蔡儀潔、曾俊豪／台北、北京連線報導

今年是中俄建交70週年，陸外交部長王毅在8日上午的全國人大二次會議記者會表示，2019年將推動兩國全面戰略協作伙伴關係邁上新的台階，不僅總統普京會出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，而且「一管兩橋」也會落成，「只要中俄站在一起，世界就多一分和平、多一分安全、多一分穩定。」

今日俄羅斯國際通訊社記者在會上提問稱，正值中俄建交70週年，「今年兩國雙邊和合作有什么亮點和難點？某些國家將莫斯科和北京之間這種極其緊密的關係視為威脅，您認為中俄兩國應該如何回應這種指責？」

對此，王毅表示，兩國關係走過了極不平凡的歷程。正是在這種磨礪和考驗中，中俄關係日臻穩定、成熟，並且找到了一條正確的相處之道；兩國政治上彼此信任，經濟上互利合作，國際事務中相互支持，成為當今大國關係的典範，既為兩國人民帶來巨大福祉，也為地區和世界的和平穩定作出了重要貢獻；2019年中俄雙方將以建交70週年為契機，推動兩國全面戰略協作伙伴關係邁上新的台階。

▲▼大陸國務委員兼外交部長王毅,兩會,外長記者會。（圖／記者曾俊豪攝）

▲記者會現場。（圖／記者曾俊豪攝）

王毅說，高層往來方面，俄國總統普京將應大陸國家主席習近平的邀請，來華出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，習近平也準備應邀對俄羅斯進行國事訪問，「我們相信，在兩國元首的共同引領下，中俄關係將邁入新的時代。」

互利合作方面，王毅表示，去年中俄雙邊貿易額歷史性突破了1000億美元；今年兩國務實合作將迎來豐收之年，標誌性項目就是「一管兩橋」的落成；「一管」就是中俄東線天然氣管道，這一世紀工程將於年內通氣；「兩橋」是指首座邊境的公路橋——「黑河公路橋」將於近期合龍通車；首座鐵路橋——「同江鐵路橋」也將很快建成。

王毅接著說，後續還將推動「一帶一路」同歐亞經濟聯盟深入對接，激發兩國務實合作的內生動力，在鞏固能源等傳統領域合作的同時，不斷開拓高科技、農業、電子商務、金融等新的增長點，推動合作提質升級，助力兩國發展，造福兩國人民。

王毅表示，國際事務中，中俄作為兩個世界大國和安理會常任理事國，肩負著重要職責和使命，我們在幾乎所有重大問題上都保持著密切溝通，持有相同或相近立場；新的一年，中俄將進一步加強戰略協作，堅定維護《聯合國憲章》的宗旨和原則，堅定維護國際戰略安全，「只要中俄站在一起，世界就多一分和平、多一分安全、多一分穩定。謝謝。」

ET快訊
700萬全新賓士未掛牌開上路　慘被銷毀壓成廢鐵
恐龍媽凌晨3點傳LINE質問！懷孕師休息已讀沒回　家長狂嗆：
韓國瑜兌現支票！啟動「醫療觀光元年」　2人行團費4萬
快更新！Google Chrome爆重大漏洞　最新版本防惡意

關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,中俄關係,普京,中俄建交70週年,王毅

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

容永祺：粵港澳大灣區三地保險市場應互聯互通

王毅：中日關係重回正軌　接下來要做的是「知行合一」

關心落實情況　兩會委員熱議「惠台31條措施」

影／29歲高齡熊貓被違規出展　粗心員工餵食竹筍「砸身上」

人大代表建議全國週休2.5天　民眾：公司肯給卻不敢休

影／今年拿台灣幾個邦交國？　陸外長王毅仰頭笑答「哈哈」

3年內要談成《南海行為準則》　王毅：更能維護南海航行安全自由

中俄友好將成威脅　王毅：兩國站在一起，世界就多一分和平

德經濟部長：不想排除任何企業參與5G競爭「包括華為」！

外媒控陸大使先後嗆加國、瑞典　王毅：咄咄逼人從不是中國傳統

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

23歲妹子胖到75kg被男友拋棄...　苦練比基尼「凹凸有致」大逆轉！

容永祺：粵港澳大灣區三地保險市場應互聯互通

王毅：中日關係重回正軌　接下來要做的是「知行合一」

關心落實情況　兩會委員熱議「惠台31條措施」

影／29歲高齡熊貓被違規出展　粗心員工餵食竹筍「砸身上」

人大代表建議全國週休2.5天　民眾：公司肯給卻不敢休

影／今年拿台灣幾個邦交國？　陸外長王毅仰頭笑答「哈哈」

3年內要談成《南海行為準則》　王毅：更能維護南海航行安全自由

中俄友好將成威脅　王毅：兩國站在一起，世界就多一分和平

德經濟部長：不想排除任何企業參與5G競爭「包括華為」！

外媒控陸大使先後嗆加國、瑞典　王毅：咄咄逼人從不是中國傳統

克蕭重新開機練投15球　復原超乎預期拚開季回歸

店外「女明星」經過沒人發現　門一打開...小S愣住2秒嚇到尖叫！

迪士尼鬼島荒廢20年！洗手台塞滿黑褐不明物　屍骨廢墟超嚇人

卡爾拉格斐最後一場Fendi大秀　親自手繪影片曝光令人鼻酸

土地糾紛3副棺材擺王爺宮　網：不怕遭天譴？

英國ghd超夯「電子梳」台灣開賣　1分鐘打造零毛燥秀髮

大鬍子情侶竟懷孕生產！「父子均安」大秀甜蜜合照...

蜂鳥反擊鄧紫棋！揭「她身邊這人」想出走：2022年才約滿

東元集團校園徵才300人　研發類月薪4.5萬元

一起幫助小愉兒　遇見台北街頭最有溫度的設計

23歲妹子胖到75kg被男友拋棄...　苦練比基尼「凹凸有致」大逆轉！

大陸熱門新聞

白富美「零用錢460萬」　媽媽..

狗狗被壓地　惡男重拳狠揍到流鼻..

四大血型性格特徵大揭露

床的世界、和成研發長照產品登陸

喝酒喝到斷片！醉男左眼整顆甩出..

網購尖頭鞋　她傻眼：被鞋比中指

被捕黃金犬胃口大　警局慘被吃垮

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

家族6男丁全夭折！她懷孕陷中..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

推土機視線死角　女工被丟粉碎機

華為告美政府　環時盼贏西方人心

再拔台友邦？　陸外長王毅回應

新娘慘淪配角！背後「伴娘」超搶..

更多熱門

相關新聞

人大代表建議全國週休2.5天

今年兩會期間，有關假期的話題引發熱議，有人建議延長春節假期、恢復五一長假，也有人建議將七夕新增為法定節假日，其中又以週休2.5天的想法最受矚目。全國人大代表、蘇州大學校長熊思東建議，試點2.5天小長假的省市效果不錯，可以向全國推廣，促使勞逸結合「才能更有活力走得更遠」。

王毅：3年內要談成《南海行為準則》

再拔台友邦？　陸外長王毅回應

外交太強勢？王毅：咄咄逼人非傳統

王毅：中朝友誼不會受一時一事影響

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

快訊／郭宗坤轉加護病房！最新病情曝光

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

閨蜜暖陪愛紗出國散心

高雄舞廳臨檢　奶奶級小姐求饒：孫子會看到

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

台南女大生跳9樓亡　他犯忌墜輪迴崩潰

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面