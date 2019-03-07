三星S10首波預購有猛　網購：買氣是去年S9的1.5倍

▲三星Galaxy S10系列新機首波預購，在網購通路相當熱烈。（圖／記者邱倢芯攝）

記者洪菱鞠／台北報導

三星Galaxy S10系列新機將於明（3/8）起正式開賣，僅管頂規機售價破5萬，直逼iPhone XS Max，仍有一批星粉搶先首波預購，等著入手新機皇。而今年在發布會後，電商通路幾乎同步開放登記預購，有網購業者觀察到此次預購狀況熱烈，比去年S9大幅增長1.5倍，S10+ 128G是最多人鎖定的目標。

拚一波換機潮，網購通路在首波預購中火力全開，除了祭出各家獨有加碼折扣與好禮，還可至官網登錄再贈Galaxy buds，用多重好康的加乘回饋拉攏星粉。其中強打送出回饋價值高達8,888元的東森購物，其觀察S10系列預購買氣是去年S9的1.5倍，其中以s10+ 128G最熱門，是站上歷年預購三星手機最好的一款。

新一代三星機皇s10+雖然較前一代貴了些，但經實測效能表現不俗之外，在拍照體驗上，123度超廣角鏡拍出來的照片令人驚艷，另外手機內搭載了超聲波螢幕下指紋辨識與反向無向充電功能，是這次新機的最大亮點，因此也成為預購重點。蝦皮購物就表示，開放預購當天，同樣也是S10+ 8G/128G最搶手，白色款首波備貨在1小時內完售，黑色款則是3小時內賣完，是此次新機中熱賣的2款。

PChome24h購物指出，S10系列整體預購狀況相當熱烈，對比去年S9預購時大幅成長近4成，甚至帶動站上三星旗鑑館在預購期短短一週內，旋即創下數千萬元的業績表現，其中Galaxy S10+的銷量占比最高、S10次之，顯示大螢幕機型仍較受消費者青睞。

Yahoo奇摩購物中心則觀察，今年站上S10系列預購如過往維持一定熱度，從預購訂單發現消費者偏好6.4吋較大螢幕的S10+，顏色以絢光白最突出，約有5成消費者選擇絢光白、2成選擇絢光綠，反應消費者對不同顏色手機接受度有提高趨勢。此外，在這波預購潮中，有3成是透過無卡分期零利率購買S10系列新機。