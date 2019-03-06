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三星S10今預購取貨　Galaxy S10+開箱帶你看

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼三星Galaxy S10系列手機微風南山排隊盛況。（圖／記者邱倢芯攝）

▲三星Galaxy S10系列手機微風南山排隊盛況。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

Samsung Galaxy S系列十周年旗艦新機將於108年3月8日正式在台開賣，但今（6）日已經開放預購的星粉們可以率先取貨，搶先體驗Galaxy S10系列手機，昨晚就已經有許多星粉在微風南山的三星門市徹夜排隊，《ETtoday新聞雲》特別為各位讀者帶來三星Galaxy S10+手機開箱，看看這款手機是不是符合你的需求。

隨附配件又多又貼心
在盒內，除了手機本體、充電線材、充電頭，以及有線耳機外，三星還隨附了兩顆轉接器，一顆是USB-A轉USB- C，另一顆則是Micro USB轉USB- C，好讓一些從舊設備轉換成新手機的消費者，可以度過一段產品過度期。且值得注意的是，此次S10系列手機隨附的有線耳機是奧地利傳統耳機大廠AKG所加持的產品。

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）
而在手機本體方面，S10系列手機採用了Infinity-O全螢幕技術，S10與S10e兩款手機在螢幕右上角都各打了一個小洞作為前置鏡頭（1,000萬畫素F1.9光圈鏡頭），而S10+手機則是有兩個洞，分別是1,000萬畫素F1.9光圈鏡頭，以及800萬畫素F2.2 RGB景深鏡頭。

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

不過不管前鏡頭為單鏡或是雙鏡頭，都可支援前置鏡頭景深拍照的功能，只不過S10+手機的景深是真的由鏡頭搭配所呈現，而S10與S10e的景深則是由演算法所算出來的效果。

而這次三星新機在安全性上又做了更新；有別於其他競爭對手手機所搭載的指紋辨識功能都是光學感測的方式，S10+手機都改搭載超音波螢幕下指紋辨識技術；三星強調，超音波螢幕下指紋辨識是記錄下使用者的3D指紋模型，讓手機安全性更加提升，不被偽造的指紋侵入。

第一次使用手機時，裝置會要求你啟動裝置防護功能，且使用者將會有臉部辨識、指紋、圖形、數字密碼、密碼等選項可供選擇。有趣的是，由於有傳聞指出超音波螢幕下指紋辨識在貼上保護膜後，將可能降低便是靈敏度；三星官方在出貨前會先幫你貼好保護貼，但如果你之後需要更換保護貼膜，那麼建議你還是選購官方的保護貼會比較保險一點。

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

在經過一番前置設定後，就可以來測試這次三星所強調的最新革新功能了！

反向無線充電超實用
反向無線充電的操作方式相當簡單，只要按著螢幕上方便下拉工具選項，即可看到Wireless PowerShare的鈕（紅框處），在點下該功能後翻轉手機放置在桌面上，並且在30秒內放上想要充電並且支援Qi規格的可無線充電裝置，即可充電。

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

這意味著你往後出門在外不用再擔心你的智慧手錶、藍牙耳機，甚至是另一支手機有可能會沒地方充電而電力耗盡。

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
123度超廣角表現令人驚艷
而S10+手機此次在拍照效能上有所精進，這次鏡頭設計配置為前二後三的方式，別是是f/2.4 1200萬畫素長焦鏡頭（OIS光學防手震）、f/1.5 1200 萬畫素廣角（雙光圈），以及f/2.2 1600 萬畫素高廣角（123度）。三顆鏡頭的搭配方式，讓拍出來的照片相當令人驚艷。

照片中可見，使用不同的鏡頭所拍攝出來的舊金山金門大橋效果相當不同。由遠而近可看出，123度超廣角鏡頭，可以讓你一次就拍下整座大橋，且就連記者前方的圍籬欄杆都可以被鏡頭納入畫面中。

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
且三顆鏡頭所拍攝出的照片品質都相當細緻，並沒有任何的品質犧牲；123度廣角鏡在拍攝下漁人碼頭內海獅群後，畫面細緻度仍很高，且影像顏色相當飽和。

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▼中距離畫面可拍出特定一群的海獅們。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼而最近距離還可拍下兩隻海獅吵架，甚至於抓屁股的可愛畫面。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
拍攝建議讓你無腦拍出美照
S10+拍照功能除了在硬體上有所更新外，在軟體上也有了一些變化；在開啟拍照功能後，你可以點選畫面左上角的拍照設定功能，並輕點「拍攝建議」的選項，之後你就可以跟著畫面上的圓圈與線條，來調整拍攝角度與確定畫面是否是水平狀態。

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
畫面中間的空心圈圈是你當下拍攝瞄準的位置，要是系統判定你的取景不是最佳的構圖方式，那麼就出現一個白色實心圓圈，此時你只要畫面向左移動，將圓圈填滿空心圈圈，且你的畫面是水平的狀態，相機就會自動幫你按下快門。

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

在實際體驗過S10+的的操作與拍攝功能後，使用者體驗相當不錯；例如像是反向無線充電功能，這對於長期需要出外工作，但又不想要帶那麼多線材的人來說相當方便。

而在拍照體驗上，S10+超廣角鏡相當吸引人；除了上面所貼的金門大橋與海獅群照外，記者也試著在餐廳的長桌用餐時，利用超廣角鏡頭拍攝前方五名同行夥伴，發現S10+超廣角鏡頭即便在一隻手臂的短距離內，也可將餐桌對面的五個人全部拍下，但iPhone XS Max所拍攝的畫面最多僅能容納三個人，且有些人的畫面還有可能會被裁半。

整體而言，S10+雖然可能價格上較前一代手機偏貴了一些，不過在新增功能所帶來的使用體驗上，仍是一支可考慮入手的新手機。

▼S10+效能表現不俗，在經過安兔兔跑分後，最後獲得了超過33萬的高分。（圖／翻攝自安兔兔跑分軟體）

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：三星,S10,星粉

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