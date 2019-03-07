Galaxy Fold都還沒上市　外媒：三星正開發另外兩款摺疊機

▲三星Galaxy Fold。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

南韓電子龍頭三星日前才發表第一款摺疊型智慧型手機Galaxy Fold，外媒報導指出，雖然Galaxy Fold還沒正式上市，但三星已經在研發其他摺疊型智慧型手機，希望能在這塊市場搶奪先機。

據《彭博》報導指出，知情人士透露，三星正在開發全新的摺疊型智慧型手機，將會有兩種設計，一種類似於過去的掀蓋手機，螢幕向內摺，外頭還有一個副螢幕；另一種則類似於華為推出的Mate X，螢幕採外摺的方式。

報導指出，雖然現在評估市場對摺疊型智慧型手機的需求到底有多少還稍嫌過早，但三星和其他競爭對手都希望能在價值4950億美元的智慧型手機產業中領先蘋果，特別是在智慧型手機銷售逐漸放緩的現在。除了已經發表摺疊型智慧型手機的三星和華為，大陸手機廠小米也傳出在進行相關產品研發。反觀美國大廠蘋果，到現在為止摺疊iPhone仍沒有任何消息。

外傳三星除了正在開發新型的摺疊型智慧型手機外，也在研究如何提高Galaxy Fold顯示器的耐用性。知情人士表示，三星正試圖消除面板摺疊約10000次後會出現的摺痕，該公司甚至考慮將提供免費面板更換服務。

IDC設備研究副總裁Bryan Ma表示，「現在沒有人知道理想的摺疊型智慧型手機設計是什麼，縱使其中許多設計都不會成功，但業界將學到相當寶貴的經驗。」三星對於外傳正在研發新的摺疊型智慧型手機拒絕發表評論。