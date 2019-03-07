　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Galaxy Fold都還沒上市　外媒：三星正開發另外兩款摺疊機

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼三星Galaxy Fold。（圖／路透）

▲三星Galaxy Fold。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

南韓電子龍頭三星日前才發表第一款摺疊型智慧型手機Galaxy Fold，外媒報導指出，雖然Galaxy Fold還沒正式上市，但三星已經在研發其他摺疊型智慧型手機，希望能在這塊市場搶奪先機。

據《彭博》報導指出，知情人士透露，三星正在開發全新的摺疊型智慧型手機，將會有兩種設計，一種類似於過去的掀蓋手機，螢幕向內摺，外頭還有一個副螢幕；另一種則類似於華為推出的Mate X，螢幕採外摺的方式。

報導指出，雖然現在評估市場對摺疊型智慧型手機的需求到底有多少還稍嫌過早，但三星和其他競爭對手都希望能在價值4950億美元的智慧型手機產業中領先蘋果，特別是在智慧型手機銷售逐漸放緩的現在。除了已經發表摺疊型智慧型手機的三星和華為，大陸手機廠小米也傳出在進行相關產品研發。反觀美國大廠蘋果，到現在為止摺疊iPhone仍沒有任何消息。

外傳三星除了正在開發新型的摺疊型智慧型手機外，也在研究如何提高Galaxy Fold顯示器的耐用性。知情人士表示，三星正試圖消除面板摺疊約10000次後會出現的摺痕，該公司甚至考慮將提供免費面板更換服務。

IDC設備研究副總裁Bryan Ma表示，「現在沒有人知道理想的摺疊型智慧型手機設計是什麼，縱使其中許多設計都不會成功，但業界將學到相當寶貴的經驗。」三星對於外傳正在研發新的摺疊型智慧型手機拒絕發表評論。

ET快訊
幼稚園老師女友「我想生孩子」！他慘遭蹂躪身心崩潰

關鍵字：三星,Galaxy Fold,摺疊機,華為,Mate X

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Galaxy Fold都還沒上市　外媒：三星正開發另外兩款摺疊機

台灣人才懂！國外工程師困惑：為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

Xperia 10、Xperia 10 Plus、Xperia L3上市確認　3/8正式開賣

李佳峰離開小米團隊何處去？　外傳燦坤、德誼數位都有可能

別搶當白老鼠！摺疊手機爆5大疑點　建議「等第2代」

新機功能性做足　三星：S10手機預購超乎預期

邊游泳邊滑手機不是夢　分析師：新iPhone將支援水下模式

三星Galaxy S10+絢光綠達人搶先開箱　「最美也最有辨識度」

三星S10今預購取貨　Galaxy S10+開箱帶你看

三星S10今預購取貨　狂星粉前一日搭帳篷熬夜排隊

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

愷樂玩遊戲太緊張「喊出演員李ＯＯ」　 毛弟傻眼：那是她前男友！

Galaxy Fold都還沒上市　外媒：三星正開發另外兩款摺疊機

台灣人才懂！國外工程師困惑：為何這麼多人用「ji32k7au4a83」當密碼

Xperia 10、Xperia 10 Plus、Xperia L3上市確認　3/8正式開賣

李佳峰離開小米團隊何處去？　外傳燦坤、德誼數位都有可能

別搶當白老鼠！摺疊手機爆5大疑點　建議「等第2代」

新機功能性做足　三星：S10手機預購超乎預期

邊游泳邊滑手機不是夢　分析師：新iPhone將支援水下模式

三星Galaxy S10+絢光綠達人搶先開箱　「最美也最有辨識度」

三星S10今預購取貨　Galaxy S10+開箱帶你看

三星S10今預購取貨　狂星粉前一日搭帳篷熬夜排隊

高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

拿安全帽「狠砸17歲少女臉」...壓地性侵！渣男還找朋友一起來

華為向日系供應鏈增加訂單　全因「買不到美國貨」

紅襪蝴蝶球投手吃禁藥　遭禁賽80場連2年坐球監

「女力91分」亞洲第一！外交部小編偷酸「某國」只拿76分

差點和ZICO、宋旻浩組團！韓語嘻哈入門從這2位開始聽就對了

東南科大標榜外籍生「喜歡加班、免一例一休」　副校長道歉

潮T男當車手　跑斷腿還沒領到就被抓了

小嫻被瞎爆「婚變後鏟肉15kg」！　減肥2關鍵正面回應了

千枚銅板買iPhone XR…10元丟好丟滿　正妹店員「數到厭世」成亮點

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

3C家電熱門新聞

為何這麼多人用「ji32k7a..

Sony Mobile新機3/..

別搶當白老鼠！摺疊手機爆5大疑..

三星S10今預購取貨　Gala..

Sony智慧型手機相機表現可..

FB Messenger夜間模..

李佳峰外傳將加入3C通路商行列

三星Galaxy S10+絢光..

蘋果春季發表會倒數　iPhon..

Xperia 10系列、L3下..

外媒：三星正開發另外兩款摺疊機

S10手機預購超乎預期

分析師：新iPhone將支援水..

想在YouTube搜到A片？請..

更多熱門

相關新聞

孟晚舟案5月8日再開庭　重申違反程序

華為首席財務長孟晚舟引渡一案在溫哥華時間6日上午10點開庭，決定之後引渡聽證會的日期等事宜，最後只花了17分就結束，法官決議延至5月8日再審理，到時候將會決定引渡日期，目前孟晚舟獲得繼續保釋，住在溫哥華的豪宅內。律師則再次強調對加國政府提出的民事訴訟，盼影響之後聽證會的結果。

禁用大陸3C產品原則　行政院：還在討論中

別搶當白老鼠！摺疊手機爆5大疑點

華為籲各國政府共同定網路安全標準

S10手機預購超乎預期

讀者迴響

發燒話題

錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

四大血型性格特徵大揭露

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

斯亞穿泳裝熱舞「蹦出半球」　助理不敢看

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」：不敢告訴柯以柔

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生

「我兒對不起你」老父向邵庭道歉

更多

最夯影音

更多

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面