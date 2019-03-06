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三星Galaxy S10+絢光綠達人搶先開箱　「最美也最有辨識度」

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▲▼Galaxy S10+絢光綠開箱。（圖／3C達人廖阿輝提供，請勿擅自轉載）

▲Galaxy S10+絢光綠達人率先開箱。（圖／3C達人廖阿輝提供，請勿擅自轉載）

科技中心／綜合報導

三星今（6）日在微風南山旗艦體驗館，舉辦最新旗艦系列手機S10預購優先取貨活動，3C達人廖阿輝也在第一時間於部落格分享Galaxy S10+絢光綠的台灣版本盒裝開箱，讓大眾一賭Galaxy S10+絢光綠的風采

這次Galaxy S10+的絢光白、絢光黑與絢光綠三種顏色的記憶體選擇僅有8GB RAM+128GB ROM一種，建議售價為32,900元；陶瓷版部分則有提供釉光白與釉光黑兩種顏色，記憶體則有8GB RAM+512GB ROM，以及12GB RAM+1TB ROM兩種可供選擇，建議售價分別為39,900元與52,900元，頂規價與去年發表的iPhone XS Max頂規版一樣貴。

這次三星Galaxy S10+共擁有5顆鏡頭，背後三顆主鏡頭分別是分別是是f/2.4 1200萬畫素長焦鏡頭（OIS光學防手震）、f/1.5 1200 萬畫素廣角（雙光圈），以及f/2.2 1600 萬畫素高廣角（123度）。正面兩顆鏡頭是採用在Infinity-O全螢幕打洞的處理方式。

▲▼Galaxy S10+絢光綠開箱。（圖／3C達人廖阿輝提供，請勿擅自轉載）

▲▼Galaxy S10+前後共5顆鏡頭。（圖／3C達人廖阿輝提供，請勿擅自轉載）

▲▼Galaxy S10+絢光綠開箱。（圖／3C達人廖阿輝提供，請勿擅自轉載）

在指紋辨識上則是採用「超聲波螢幕指紋辨識」，強調與過往的光學指紋辨識功能不同，以3D建模的方式儲存指紋資料，更加提升指紋辨識的安全性。此外，這次還具備背蓋反向無線充電功能，使用者只需要開啟反向無向充電功能、翻轉手機，並在30秒內將待充電的裝置放上背蓋即可替設備充電，最棒的是各種搭載Qi規格的無線充電產品都可以使用，包括Apple的iPhone手機。

▲▼Galaxy S10+絢光綠開箱。（圖／3C達人廖阿輝提供，請勿擅自轉載）

▲Galaxy S10+盒裝內的配件。（圖／3C達人廖阿輝提供，請勿擅自轉載）

而從3C達人廖阿輝的開箱來看，這次台灣Galaxy S10+絢光綠的盒裝內除了手機本體外，還包含充電器、轉接頭、線材、耳機等，清一色皆是白色款式。內附的耳機為AKG 麥克風耳機，採用3.5mm 規格，並使用編織線材，可以有效降低線材纏繞的發生可能。

充電器部分與先前一樣是採用 9V/1.67A 閃電快充充電器。這次一樣有附上 OTG 轉接頭小配件，可以方便這使用者快速把資料從舊手機轉換到新手機，同時也能連接隨身碟等 USB 標準週邊。

▼Galaxy S10+附有OTG 轉接頭小配件。（圖／3C達人廖阿輝提供，請勿擅自轉載）

▲▼Galaxy S10+絢光綠開箱。（圖／3C達人廖阿輝提供，請勿擅自轉載）

此外這次零售版本中也附有透明硬質的保護殼，廖阿輝指出，Galaxy S10+裝上保護殼後仍相當輕薄。此外由於這次採用「超聲波螢幕指紋辨識」，手機出廠時就直接在手機上就預先貼好了原廠保護貼，用戶可以先試用，達人未來也會進行相關玻璃保護貼實測。

▼Galaxy S10+盒內附贈的保護殼。（圖／3C達人廖阿輝提供，請勿擅自轉載）

▲▼Galaxy S10+絢光綠開箱。（圖／3C達人廖阿輝提供，請勿擅自轉載）

廖阿輝個人認為，這次推出的絢光綠應該是目前 S10 系列最美也最有辨識度的顏色款式

＊文章來源：3C達人廖阿輝

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關鍵字：三星,S10,S10+,絢光綠,達人,廖阿輝

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