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15家網購3/8限定重點優惠懶人包　看完又有剁手的理由了

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迎38婦女節，網購推女王節（圖／業者提供）

▲電商業者搶攻女人心，特別為女性打造專屬購物節日歡慶38婦女節。（圖／松果購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

現代女性超忙碌，家庭、工作兩邊都要兼顧，但在辛勞之餘別忘了也要好好寵愛自己。搭上一年一度38婦女節，最近各大電商狂打女王節、女神節，挑選熱銷女性相關商品做促銷，《ETtoday新聞》整理了15家網購懶人包，帶姊妹們一次掌握！

東森購物網 ETmall
凡於美妝保健、日用婦幼、服飾、鞋包、內衣等指定館別消費累積滿2,000元，登記送400東森幣，全館消費滿3件且達3,800登記送200提貨券，最高現省1,100元，至3/11上午10:00止，銀行卡友最高回饋10%，萊爾富取件即可以12元加價購光泉米漿，APP首購登記送100東森幣。

淘寶/天貓
即日起3/9止，除了有天貓購物津貼、女王節專屬現金紅包、免運到台及海運限時達專區等經典玩法，天貓全球官方店首度推出人民幣29元、99元、299元3款不同價格超值「女王福袋」，可享有最低5折優惠驚喜，此外，針對台灣用戶再加碼搭乘Uber可拿限量乘車優惠，Uber新用戶輸入優惠序號「taobaotw」，最高享新台幣200元優惠；舊用戶輸入「taobao38」，亦可享單趟新台幣38元車資折抵。

momo購物網
即日起至3/10，主打38%紅利金回饋揪好友組隊一起賺、千萬個紅包大方送、指定信用卡最高回饋10%等活動好康；結合網路、電視、社群與行動App，3/8晚間9時跨平台推出「38驚奇晚會」，精選SK-II、DR.WU、dyson、SAMSUNG、THERMOS等年度熱銷品牌商品，祭出驚喜下殺折扣。

PChome24h購物
攜手站上百大人氣品牌、32大銀行、5大行動支付、2大購物返利聯盟，祭出全站女力夯品最低下殺1折起、限時狂撒84折折價券、ShopBack現金返利2%、PChome Prime聯名卡最高回饋上看17%，活動檔期至3/15止。

網購搶攻38婦女節美麗商機（圖／業者提供）

▲蝦皮購物精選3大人氣美妝品牌商品優惠下殺。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物
強打「L'Oréal超級品牌日」，巴黎萊雅L'Oréal Paris、媚比琳Maybelline、NYX Professional Makeup 3大美妝旗艦店推出眾多精選商品優惠3折起，消費滿999元再抽Dyson吹風機。38婦女節當天，媚比琳官方旗艦店獨家推出女力福袋，內容物包括超持久霧感液態唇膏2支加贈小瓶裝眼唇卸2瓶，特價499元，限量300組。

Yahoo奇摩購物中心
搭配全站15週年慶，3/8～3/17暖慶搶先開跑，預買「爆賺儲值金」，並在指定期間消費，即可享15%購物金回饋，並祭出「生日慶集字拿百萬」活動，每日強檔必敗好貨5折起。

friDay購物
至3/31止，雅詩蘭黛、SK-II、蘭蔻、DARPHIN、BIOTHERM、BOBBI BROWN、植村秀、倩碧等8大品牌商品限時88折，新品與暢銷單品同享此優惠；活動期間天天送11,350元折價券，HAPPY GO滿額最高點數6倍送，此外，凡下單滿500元即可參加抽獎，頭獎為World Gym一年會籍，另再抽10萬元f幣。

樂天市場
精選站上超人氣商品，至3/31止加碼推出全站消費滿3,000元，點數最高回饋15%，額外限定樂天市場APP消費滿千折百元。

樂天Kobo電子書
3/8～3/10限時3天全站75折，單筆消費滿380元，再回饋樂天點數38%，同時精選3大女力主題書單，為女性議題發聲。樂天市場的「日本樂天Kobo直送館」則是於3月底前享全館免運，搭配信用卡還享樂天點數最高回饋15%，使用APP下單滿額再折100元。

松果購物
3/6～3/12全站超過16萬件商品單筆滿800現折100、滿1,600折200、滿2,400折300，針對女性商品需求另祭出限時限量快搶38折，部分品項加碼滿38元多一件，亦首度祭出滿額抽999.9金條等大獎。

生活市集
3/5～3/11活動專區全面下殺最低1折起，同時祭出全站免運再享1%集集點回饋、7-ELEVEN取貨雙重送、銀行刷卡滿額送百元刷卡金等好康優惠，另主打「女王下單我買單」，活動期間每日抽出一名幸運女王可獲100%集集點回饋。

迎38婦女節，網購推女王節（圖／業者提供）

▲eNoska義諾斯卡 香醇膠囊咖啡機，原價3,999元、團購價2,399元免運，輸折扣碼「life38」再94折，折後最低2,256元，另贈100顆咖啡膠囊（圖／愛合購提供）

愛合購
主打甜點蛋糕、家電廚具及保養洗沐用品3大專區，商品全面3折起，凡購買專區商品輸入指定折扣碼，可再打85折起；3/8前下單登記訂單編號，再抽最高3,800元紅利，紅利1元等於現金1元，可於日後購物折抵消費。

博客來
3/7～3/18主打「粉懶日」，活動首二日適逢站上會員日，3/7、3/8兩天全館加碼結帳滿千再享會員分級折扣最高9折起，滿額最高送200元E-Coupon；3/9～3/16則有期間限定的整點開賣，熱銷商品限時搶購最低2折起。

17Life
針對不同類型女性推出「小資女最愛」、「輕熟女旅行」、「女人新主張」、「貪吃鬼女王」、「辣媽養成術」4大活動專區強打精選商品38折起，同時祭出單筆消費回饋100%紅利金、滿1,738元抽雙人電影票、消費就抽10%返利，限額38名、APP結帳輸入「QUEEN」即可使用199折價券等多重專屬優惠。另搭配8家銀行刷卡優惠，最高再享12%回饋。

PChome商店街個人賣場
個人賣場精選出平台前10名熱銷商品，搭配活動期間天天12:00準時開搶最高300元折價券，每日00:00再加碼夜貓折扣碼。商店街開店精選2018～2019/1年度TOP 50銷售商品，除了購買再加碼現金點數10倍送，凡單筆消費滿388元還可抽Dyson Airwrap Complete整髮造型器，活動期間另推出嚴選名店滿額折價券，最高可現折抵1,000元。檔期至3/18止。

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關鍵字：38婦女節,網購,電商,女王節,女人節,女神節

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