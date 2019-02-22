　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Galaxy S10+開箱、實拍：123度超廣角讓人驚艷、反向無線充電很方便

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲三星Galaxy S10+開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／美國舊金山報導

所謂十年磨一劍，今年剛好適逢Galaxy手機十週年，三星推出的新款手機不僅在相機功能中做了功能更新，且也在安全、充電功能上有所精進。而此次《ETtoday新聞雲》記者要開箱的是三星Galaxy S10+手機，在開箱、實測，以及實拍後告訴你，是否該脫手手上的舊手機，改換新一代的三星機皇了！

隨附配件又多又貼心
在盒內，除了手機本體、充電線材、充電頭，以及有線耳機外，三星還隨附了兩顆轉接器，一顆是USB-A轉USB- C，另一顆則是Micro USB轉USB- C，好讓一些從舊設備轉換成新手機的消費者，可以度過一段產品過度期。且值得注意的是，此次S10系列手機隨附的有線耳機是奧地利傳統耳機大廠AKG所加持的產品。

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）
而在手機本體方面，S10系列手機採用了Infinity-O全螢幕技術，S10與S10e兩款手機在螢幕右上角都各打了一個小洞作為前置鏡頭（1,000萬畫素F1.9光圈鏡頭），而S10+手機則是有兩個洞，分別是1,000萬畫素F1.9光圈鏡頭，以及800萬畫素F2.2 RGB景深鏡頭。

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

不過不管前鏡頭為單鏡或是雙鏡頭，都可支援前置鏡頭景深拍照的功能，只不過S10+手機的景深是真的由鏡頭搭配所呈現，而S10與S10e的景深則是由演算法所算出來的效果。

而這次三星新機在安全性上又做了更新；有別於其他競爭對手手機所搭載的指紋辨識功能都是光學感測的方式，S10+手機都改搭載超音波螢幕下指紋辨識技術；三星強調，超音波螢幕下指紋辨識是記錄下使用者的3D指紋模型，讓手機安全性更加提升，不被偽造的指紋侵入。

第一次使用手機時，裝置會要求你啟動裝置防護功能，且使用者將會有臉部辨識、指紋、圖形、數字密碼、密碼等選項可供選擇。有趣的是，由於有傳聞指出超音波螢幕下指紋辨識在貼上保護膜後，將可能降低便是靈敏度；三星官方在出貨前會先幫你貼好保護貼，但如果你之後需要更換保護貼膜，那麼建議你還是選購官方的保護貼會比較保險一點。

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

在經過一番前置設定後，就可以來測試這次三星所強調的最新革新功能了！

反向無線充電超實用
反向無線充電的操作方式相當簡單，只要按著螢幕上方便下拉工具選項，即可看到Wireless PowerShare的鈕（紅框處），在點下該功能後翻轉手機放置在桌面上，並且在30秒內放上想要充電並且支援Qi規格的可無線充電裝置，即可充電。

這意味著你往後出門在外不用再擔心你的智慧手錶、藍牙耳機，甚至是另一支手機有可能會沒地方充電而電力耗盡。

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
123度超廣角表現令人驚艷
而S10+手機此次在拍照效能上有所精進，這次鏡頭設計配置為前二後三的方式，別是是f/2.4 1200萬畫素長焦鏡頭（OIS光學防手震）、f/1.5 1200 萬畫素廣角（雙光圈），以及f/2.2 1600 萬畫素高廣角（123度）。三顆鏡頭的搭配方式，讓拍出來的照片相當令人驚艷。

照片中可見，使用不同的鏡頭所拍攝出來的舊金山金門大橋效果相當不同。由遠而近可看出，123度超廣角鏡頭，可以讓你一次就拍下整座大橋，且就連記者前方的圍籬欄杆都可以被鏡頭納入畫面中。

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
且三顆鏡頭所拍攝出的照片品質都相當細緻，並沒有任何的品質犧牲；123度廣角鏡在拍攝下漁人碼頭內海獅群後，畫面細緻度仍很高，且影像顏色相當飽和。

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▼中距離畫面可拍出特定一群的海獅們。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼而最近距離還可拍下兩隻海獅吵架，甚至於抓屁股的可愛畫面。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
拍攝建議讓你無腦拍出美照
S10+拍照功能除了在硬體上有所更新外，在軟體上也有了一些變化；在開啟拍照功能後，你可以點選畫面左上角的拍照設定功能，並輕點「拍攝建議」的選項，之後你就可以跟著畫面上的圓圈與線條，來調整拍攝角度與確定畫面是否是水平狀態。

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）
畫面中間的空心圈圈是你當下拍攝瞄準的位置，要是系統判定你的取景不是最佳的構圖方式，那麼就出現一個白色實心圓圈，此時你只要畫面向左移動，將圓圈填滿空心圈圈，且你的畫面是水平的狀態，相機就會自動幫你按下快門。

▲▼Galaxy S10+。（圖／記者邱倢芯攝）

在實際體驗過S10+的的操作與拍攝功能後，使用者體驗相當不錯；例如像是反向無線充電功能，這對於長期需要出外工作，但又不想要帶那麼多線材的人來說相當方便。

而在拍照體驗上，S10+超廣角鏡相當吸引人；除了上面所貼的金門大橋與海獅群照外，記者也試著在餐廳的長桌用餐時，利用超廣角鏡頭拍攝前方五名同行夥伴，發現S10+超廣角鏡頭即便在一隻手臂的短距離內，也可將餐桌對面的五個人全部拍下，但iPhone XS Max所拍攝的畫面最多僅能容納三個人，且有些人的畫面還有可能會被裁半。

整體而言，S10+雖然可能價格上較前一代手機偏貴了一些，不過在新增功能所帶來的使用體驗上，仍是一支可考慮入手的新手機。

▼S10+效能表現不俗，在經過安兔兔跑分後，最後獲得了超過33萬的高分。（圖／翻攝自安兔兔跑分軟體）

▲▼S10+實拍開箱。（圖／記者邱倢芯攝）

ET快訊
買鹹酥雞抬頭盯菜單…視線全歪「貢丸好飽滿」　釣出神人開門了
快訊／台南刺殺案女嫌「畫面曝光」！婦慘中4刀斷指　臟器外露
「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！經紀公司回應了
蔡英文：兩岸若開打我們承受第一波　之後希望全世界站出來

關鍵字：Galaxy S10+,開箱,超廣角,反向無線充電

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Galaxy S10+開箱、實拍：123度超廣角讓人驚艷、反向無線充電很方便

星粉該換拿S10+？3C達人提出新機皇6大有感升級

S10+ 7項優勢樂勝iPhone XS Max　3C達人：蘋果最大優勢是「信仰」

Nokia 9 PureView機背7開孔　網友密集恐懼症爆發批「超噁」

企業防護未知病毒「零時差攻擊」　合勤推智能防火牆系列

自打臉！多次嘲笑蘋果移除耳機插孔　Galaxy Fold卻跟進

MWC 2019展前曝亮點　宏達電預告發表頂級VR一體機

DxOMark排行榜更新　S10+自拍鏡頭96高分碾壓iPhone XS Max

iPhone好貴下不了手？蘋果、支付寶合推零利率貸款

台灣唯一入榜　HTC VIVE獲選2019全球最具創新力企業

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

無論同性異性我們都是同一國　同婚草案出爐「明訂5/24施行」

Galaxy S10+開箱、實拍：123度超廣角讓人驚艷、反向無線充電很方便

星粉該換拿S10+？3C達人提出新機皇6大有感升級

S10+ 7項優勢樂勝iPhone XS Max　3C達人：蘋果最大優勢是「信仰」

Nokia 9 PureView機背7開孔　網友密集恐懼症爆發批「超噁」

企業防護未知病毒「零時差攻擊」　合勤推智能防火牆系列

自打臉！多次嘲笑蘋果移除耳機插孔　Galaxy Fold卻跟進

MWC 2019展前曝亮點　宏達電預告發表頂級VR一體機

DxOMark排行榜更新　S10+自拍鏡頭96高分碾壓iPhone XS Max

iPhone好貴下不了手？蘋果、支付寶合推零利率貸款

台灣唯一入榜　HTC VIVE獲選2019全球最具創新力企業

《Pokémon GO》2/23開放拉帝亞斯　異色版同步登場

陳明通談兩岸政治協商　國台辦反批「逆歷史潮流而動」

影／ET專訪蔡英文寵物集團　CNN也看見了！加問總統這一題

米蘭／Armani宣示「穿搭沒有公式」　丹寧配薄紗也很可以

浩角翔起嫌棄「廢棒」夢多　秒打臉「豬隊友」是他

瑤瑤被虧變胖！自拍「超兇運動照」：還是挺可以吧　粉絲一看衣服暴動

驚悚！「穿3K檔白袍＋納粹面罩」按門鈴　模仿《國定殺戮日》惡作劇

若受邀到美國國會演說　蔡英文：會以3大重點綜合考量

口乾舌燥、血糖飆竟「染肺炎」　資深糖友半年內二度住院

杜拜女網賽／謝淑薇奮戰3盤止步4強　不敵澳網亞軍科維朵娃

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

3C家電熱門新聞

Nokia 9機背7開孔　網友..

LINE@官方帳號2.0新方案..

首款螢幕可折疊iPhone渲染..

iPhone XR、Galax..

S10+前鏡頭表現碾壓iPho..

蘋果、支付寶合推零利率貸款買i..

S10+ 7項優勢樂勝iPho..

多次嗆蘋果沒耳機孔　Galax..

華為預告折疊螢幕新機24日MW..

小米9終於公開！　一張表比較與..

破iPhone紀錄　三星新機售..

iPhone SE再度上架蘋果..

3C達人提出S10+6大有感升..

三星S10+頂規價破5萬 小米..

更多熱門

相關新聞

S10+ 7項優勢樂勝iPhone XS Max

三星於台灣時間21日推出最新旗艦系列手機S10之後，引起了許多討論度，並且頻頻拿S10+頂規版與iPhone XS Max相比較；而3C達人Tim哥在分析兩者之後表示，Galaxy S10+有7項優勢贏iPhone XS Max，而iPhone能贏過S10+的部分，大概就是果粉們的信仰了。

S10+前鏡頭表現碾壓iPhone XS Max

三星：S10、S10+將佔系列銷售八成

中華電獨家銷售頂規S10+

Galaxy S10未發佈先曝光

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

他車禍昏迷28天後康復　城隍爺：抓錯了

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

快訊／確定了！KTV雙雄KTV好樂迪、錢櫃合併　宣示強強聯手

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

KID認了首度缺席《玩很大》！

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面