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姊的時代！電商造節捉住女人心　婦女節升級女王節、女神節

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電商造節，38婦女節升級女王節、女神節（圖／業者提供）

▲看好女性崛起的「她經濟」，各大電商紛紛推出女王節、女神節，把38婦女節變成很好買的一個節日。（圖／松果購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

女性消費力不容小覷，在網購市場更能顯現出「她經濟」的威力，據統計女性客群在電商占比就超過7成。當姊的時代來臨，電商更要策略性造節，企圖緊緊捉住女人心，因此一年一度的38婦女節出現了升級版概念，搖身一變，成為女王節、女神節，提醒現代女性不要忘了好好寵愛自己，而這也成為上半年零售淡季的全新戰局。

既雙11、雙12之後，電商造節行銷趨勢越來越盛，就連3月8日不再只是單純的國際婦女節，而是變成充滿無限商機潛力，有著各種名目的女王節、女神節或女人節，而從各大通路精選彩妝保養、Spa按摩、精品包等各種女性相關商品布局來看，搶攻女人心的招式之一，就是要與女性站在一起，強調女人要懂得寵愛自我，好好犒賞自己一番，然而仔細探究的話，其瞄準的可是背後龐大的「她經濟」。

東森購物網女神購物節（圖／翻攝自東森購物網）

▲想說服女性掏錢，電商業者第一步就是從名稱下手，用「女神」取代「婦女」，讓女性覺得在這個日子裡，自己很不一樣。（圖／東森購物提供）

根據主計總處調查，隨著教育程度提升、經濟自主能力增強，近年女性擔任經濟戶長的家庭明顯增加，2017年約達250萬戶，較2007年增加77萬戶；另研究指出女性掌管家中採買決策權超過75%，已成為消費市場的主導者。

女性經濟崛起，這股現象反應在網購市場格外明顯，在東森購物910萬會員中，女性占比高達7成；PChome商店街個人賣場從年度消費習慣大調查中發現，女性消費族群在網購平台活動參與度及消費貢獻度占8成，強大網購剁手消費力遠遠將男性甩在腦後；momo購物網與電視購物女性消費者則是占7～8成；愛合購於2月份針對站內主力消費者進行調查，結果有超過9成為女性。松果購物總經理吳佩雯進一步指出，「掌握女性消費商機即等於得到一家庭的需求訂單。」

電商造節，38婦女節升級女王節、女神節（圖／業者提供）

▲女性們在網購市場有著龐大消費力，買的商品類別從彩妝保養擴及到居家生活，甚至是3c娛樂。（圖／PChome商店街個人賣場提供）

而令人好奇的是，女性究竟都在網路上買什麼，過往認為購買排行多以美妝、服飾為主，雖然這兩大類仍是女生最愛買的類別，但現在其實已擴大到生活各面向，friDay購物分析站上女性愛買的5大商品類別包括彩妝保養、內睡衣、Spa按摩、精品包與珠寶鑽飾，其中珠寶精品遇節日銷售就漲3成。

博客來則是觀察銷售發現，女性主力消費類別像是居家生活、美妝保養、美食保健普遍較去年同期成長1成以上，年齡集中於33～49歲，當中又以50歲以上消費力成長最多，而傳統以男性為主力的娛樂電玩商品，女性占比也急速增加到4成以上。

由於女性購物品類豐富、更重視細節，平均消費客單價也略高於男性，特別是對於美的事物不斷進行消費升級、寵愛自我，因此在逐步擴大且持續爆發的「她經濟」中，電商積極造節搶攻直線竄升的商機，掌握「她」的目光，想盡辦法經營女性消費客群。

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關鍵字：38婦女節,網購,電商,東森購物,女王節,女人節,女神節,造節

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