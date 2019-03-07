防制街頭聚眾鬥毆打擊暴力　善警擴大臨檢展決心

▲台南市善化分局連續實施擴大臨檢，針對轄內可能發生治安事故、不法分子易聚集處所熱點及易滋事分子經常出入KTV、電動遊藝場等場所，實施威力臨檢有效遏止不法行為發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化分局連續多日規劃實施擴大臨檢勤務，針對轄內可能發生治安事故、不法分子易聚集處所熱點及易滋事分子經常出入KTV、電動遊藝場等場所，實施威力臨檢有效遏止不法行為發生，且由分局長親自帶隊，並向業者進行宣導，希望能防止客人的酒駕行為。

近期各地接連發生多起街頭聚眾鬥毆事件，警政署長陳家欽指示刑事警察局通報各警察機關，要求各警察機關應指揮快速打擊犯罪警力迅速到場壓制，對現行犯應以強制力逮捕法辦，即使雙方不提告，也要依社會秩序維護法究辦；並指示「即日起對滋事分子混跡區域、聚合場所、圍事行業展開臨檢，務必壓制街頭暴力發生」。

對於案件發生處置後，應釐清鬥毆動機，分析鬥毆背後因素，全面清查掌握所有涉案人背景資料，如涉有幫派活動者，應列管蒐報不法事證及加以檢肅，以展現政府打擊不法決心；遇有在場咆嘯或助勢者，應依警察職權行使法帶案管束，至於傷害而不提告者，仍應依社會秩序維護法第87條究辦，務必嚴正執法，展現公權力，嚇阻暴力再犯，不得有警力到場無作為，甚至觀看或登記後勸離了事。

善化分局表示，街頭聚眾鬥毆除造成滋事雙方傷亡外，亦可能波及無辜用路人，並影響社會秩序，對於街頭暴力，一定會以優勢警力快打部隊到場壓制，將相關涉案人等帶案管束並依法究辦，絕對有信心及能力保護民眾安全和維護社會治安。

善化分局特別呼籲全體市民共同配合，一起加入維護治安行列，發揮「敦親睦鄰、守望相助」精神，為台南市的治安穩定共同打拼，拼出「台南好生活」。