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北韓修復東倉里發射場？　陸慷：望各方以政治對話解決

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▲中國外交部發言人陸慷。（圖／翻攝自環球網）

▲陸慷針對記者問題發表回應。（圖／環球時報）

記者吳易達／綜合報導

在大陸外交部6日記者會上，有記者問到，「最新的衛星圖像顯示，北韓正在修復一個被拆除的導彈發射場部分設施，是否與朝（北韓）美領導人會晤有關？」對此，發言人陸慷認為，雙方在會晤後都表明了繼續保持對話的姿態，這是具有建設性的；至於朝鮮無核化方面，「他們已採取了一系列的積極措施，值得肯定」，希望各方都能透過政治對話來解決這一問題，積極為推動朝鮮半島的無核化以及地區和平穩定共同努力。

▼美國智庫CSIS衛星照證實，東倉里發射場正進行修復工程。（圖／CSIS官方網站）

▲▼南韓情報機構：北韓東倉里飛彈發射場有恢復跡象。（圖／翻攝自CSIS官方網站）

據大陸外交部消息，此外，也有記者問到，「據報導，由於遭受自然災害造成國內糧食歉收，北韓削減了糧食配額，中方是否會無視聯合國的相關對朝制裁決議，對北韓提供人道主義援助？」

對此，陸慷表示，中國作為聯合國安理會常任理事國，一直嚴格履行自己的國際義務，這點毫無疑問。

陸慷指出，「至於近段時間朝鮮（北韓）出現的一些需要國際社會提供緊急人道主義援助的情況，不僅是你提到的中國，國際社會很多方面都認為應當出於人道主義考慮給予必要的援助和幫助。」

然而，對於韓國媒體「中國領導人將於3月中旬訪問北韓」的報導，陸慷回應，中朝之間保持著傳統友好交往，「你不妨先去問問韓國媒體是從哪兒得到這樣的信息的」。

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關鍵字：朝鮮無核化,北韓,韓國,陸慷,大陸外交部,金正恩,東倉里發射場,東倉里,朝鮮,南韓,日韓要聞,國際軍武

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