葡萄牙總理挺華為參與5G　陸慷：越來越多人表明公正態度

▲葡萄牙總理挺華為參與5G建設。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

葡萄牙總理科斯塔（António Costa）近日指出，葡方理解有關國家對華為參與5G網路可能存在風險的擔憂，但認為不應該因此停止歐洲數位基礎設施現代化進程。大陸外交部發言人陸慷6日對此表示，越來越多的各國人士已經表明公正的態度，同時，建立統一客觀、公開透明的網路安全標準，是個建設性的倡議。

科斯塔指出，歐盟國家不應濫用安全審查來歧視來自非歐盟國家的投資，這會影響歐洲有關設施的發展進程。陸慷表示，「我們認為，科斯塔總理的有關表態是客觀、理性的。一段時間以來，越來越多的各國人士對中國科技企業參與5G建設表明了公正的態度。」

他也說，「上週結束的全球移動大會期間，華為能夠與多國企業簽訂合作協議，這說明多數國家能夠獨立作出符合自身利益的政策選擇，多數企業仍然致力於維護公平公正的市場環境。」

▼大陸外交部發言人陸慷。（圖／翻攝自環球網）

陸慷分析，網路安全是全球性問題，事關各國共同利益，需要國際社會共同維護。中方倡導國際社會在相互尊重、平等互利的基礎上，通過對話合作共同應對網路安全威脅。

他最後說，「坦率地講，如果任由濫用安全藉口破壞市場環境、阻撓國際合作的做法大行其道，最終更受影響的還是那些產業、科技水平更發達的經濟體。我們認為，建立統一客觀、公開透明的網絡安全標準，是個建設性的倡議。」