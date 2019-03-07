CNN：中美貿易戰可能很快有解　卻陷入「華為新戰場」

▲華為陷入與美國政府的官司。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

中國科技巨頭華為7日宣布，正式對美國政府提起告訴，控訴美方禁止聯邦機構購入其產品。CNN指出，美國與中國可能很快達成貿易協議，但華為爭議才剛開始燃燒，可能使得這兩個國家再次爆發紛爭。

華為創辦人任正非女兒孟晚舟6日在加拿大出庭，卑詩省最高法院原先要決定引渡聽證會的日期，不過開庭只花17分鐘就結束，法官決議改為5月8日再審理，屆時決定引渡日期。此外，華為7日宣布，已在美國德州東區的聯邦法院控告美國政府。

CNN報導，美國與中國在貿易協議上可能很快熄火，但華為是另一個開端，恐怕使得彼此關係再度緊張；儘管有來自北京的抗議，孟晚舟的案件卻是繼續向前發展，同時，針對華為的兩起案件也在美國聯邦法院展開。

▲孟晚舟繼續獲准保釋。（圖／路透社）

對於從T-Mobile竊取商業機密的指控，華為上周在西雅圖不認罪。另外，孟晚舟也否認相關指控。川普有可能會介入華為案件，美國官員對於華為所採取的舉動一直是激進的。

美國檢方聲稱，華為多年來試圖竊取T-Mobile的專有手機測試技術，華為向該家企業提供產品，因此可以訪問相關訊息，而華為還推出一項正式的獎金項目，鼓勵員工從競爭對手那邊盜取商業機密。

華為美國分公司首席資安長柏迪（Andy Purdy）上周受訪時表示，公司仍在努力並希望在美國推出產品，「我們必須了解這對國家的風險，讓這國家更安全。阻止華為不會讓美國更加安全。」他補充，華為致力接觸政府官員，「我們還沒放棄。」