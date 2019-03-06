趁女友睡著偷看手機！他說錯一句自爆　當場被甩遭起訴

▲張男懷疑女友出軌，趁機偷看手機，結果下場卻超慘...。（圖／翻攝pakutaso網站）

社會中心／綜合報導

台北市31歲張姓男子懷疑同居女友劈腿，去年7月趁對方睡著偷看手機，還拿女友的手解開指紋鎖，並翻拍數張對話紀錄。後來雙方大吵一架，張男衝動之下脫口「我看過妳的LINE了！」結果最後不僅被甩，還被女方報警提告。士林地檢署近日偵結，依法提起公訴。

根據檢方調查，張男與屠姓女友同居在女方位於中山北路七段的住處，但他懷疑女友另結新歡，一直想偷看手機，偏偏屠女總是鎖住螢幕，所以他遲遲找不到機會。

去年7月21日，張男眼見女友熟睡，先是躡手躡腳地拿起放在床頭櫃的手機，再悄悄放到對方手指底下解鎖。隨後他一看LINE，立刻發現女友和友人有可疑對話，當場翻拍照片，數量足足達8張之多。

▲張男利用女友手指解鎖手機，還翻拍了8張對話紀錄。（示意圖／達志影像）

2天後，2人因為其他事由爆發口角，但張男一時氣壞，竟脫口自爆「我看過妳LINE了」，雙方因此分手。事後，張男透過LINE坦承是趁屠女熟睡偷看手機，結果屠女二話不說報警，讓他始料未及。

張男到案後，坦承偷看並翻拍對話紀錄，再存到自己手機。檢方調查後勘驗照片無誤，認定張男是不法破解手機保護措施，近日依妨害電腦使用罪將他起訴。