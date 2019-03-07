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拿安全帽「狠砸17歲少女臉」...壓地性侵！渣男還找朋友一起來

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▲▼馬來西亞渣男性侵女友，還找朋友一起上。（圖／翻攝自臉書／IPD LAHAD DATU SABAH）

▲馬來西亞渣男性侵女友，還找朋友一起上。（圖／翻攝自臉書／IPD LAHAD DATU SABAH）

國際中心／綜合報導

出門約會真的要小心自身安全！馬來西亞沙巴州有一名17歲少女，日前跟男友阿里夫騎機車出門玩，結果被男友載到租屋處，要求上床，但少女不肯，竟被對方拿安全帽砸臉。阿里夫則藉機發洩獸慾得逞，甚至還邀朋友一起輪流性侵。現在警方也公布照片，希望能盡速抓到惡狼。

馬來西亞《中國報》報，少女在上月23日與阿里夫約會，當天兩人玩到很晚，她擔心回家被媽媽罵，便留宿在男友的女性朋友家中。隔天，阿里夫騎車載著少女離開，騎了好一段路之後，把少女帶到沙巴拿篤地區的一個租屋處，進房後立刻把女友撲倒，想要發生性關係。

但是少女極力反抗，遭到拒絕的阿里夫一氣之下，直接拿起安全帽朝臉部打，女友被強力撞擊之後無法站穩，倒在地上，他再用腳踩對方胸口，強壓住性侵得逞。隨後，阿里夫的朋友出現，少女在無力反抗的情況下，遭到二度性侵，期間雖然試圖掙扎，但是被男友壓著，嘴巴還被摀住無法求救。

阿里夫事後威脅少女不得把事情說出去，否則就要殺人滅口，隨後載少女回到姐姐家。隔天，身心受創的少女便把此事告訴家人，在家人的陪同下到警局報案，並到醫院接受治療。

拿篤警區獲報之後，在臉書上貼出阿里夫的照片，希望民眾提供相關情報。根據馬來西亞法律，若是以輪流性侵被定罪，加害者最高可被監禁30年，還可能被要受鞭刑。

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關鍵字：渣男,約會暴力,東南亞要聞

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