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七旬原住民老婦失智找兒迷途　蘆洲警細心助返家

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▲▼蘆洲警協助失智的原住民婦人返家。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲蘆洲警協助失智的原住民婦人返家。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市五股有一名原住名婦人疑似有老人失智狀況，20日下午3時許在五股區的民義路的廟宇前迷途，警方接獲通報到場時，老婦人因為驚嚇過度無法表達陳述，經過員警委請社工跟區公所社會科協助，透過原住民的LINE群組連絡上婦人兒子，順利將她帶返家中照顧。

蘆洲分局員警李明展在當日接獲通報，指稱在五股區民義路的一處廟宇內有老婦人疑似失智無法返家，警方到場後發現老婦人為原住民且有失智之情形，經警方帶返所後使用警用M-police人臉辨識系統仍無法確認老婦人的身分。

所長張志謙耐心的在一旁安撫老婦情緒，並委請社工、蘆洲區公所社會課至派出所協助，經蘆洲區公所社會課透過蘆洲原住民LINE群組聯繫上婦人的兒子，老婦的兒子至派出所時表示母親當日是自蘆洲區前往五股區要找其二兒子，但途中因有失智症狀一時忘記兒子家走錯路，對於警方熱心協助表示肯定與感激，並於社群網路PO文表示感謝。

警方呼籲，家中如有年長者應多加注意及關懷，外出時應有人陪同，亦可向市政府社會處申請「防走失手鍊」，透過手鍊編號連結社政、警政系統，快速查詢走失者身分及通知聯絡人，讓長者們可以順利找到回家的路。

▲▼蘆洲警協助失智的原住民婦人返家。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：原住民,失智,蘆洲

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