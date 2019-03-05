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花蓮綠美化競賽考量土地使用申請　報名展延至3月31日止

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▲花蓮縣環保局協同社區村里訪查現勘周遭環境閒置髒亂空地，通盤調查縣內公有畸零地之現況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣環保局協同社區村里訪查現勘周遭環境閒置髒亂空地，通盤調查縣內公有畸零地之現況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣建構花園城市，辦理「百景花團齊開放綠美化競賽」，由於各參與單位反應相關土地使用同意書取得時間上較耗時，申請時間可否延後，環保局考量勿因卡在取得土地使用期程而無法參加，故將活動報名截止日由3月15日延至3月31日止。

環保局逐一訪查並協同社區村里現勘周遭環境閒置髒亂空地，通盤調查縣內公有畸零地現況，截至3月4日止共計有105處有意願申請。

各單位對於縣府積極解決空地閒置導致之雜草叢生、環境髒亂問題，辦理綠美化活動多表贊同，並對本次活動積極配合推動，期望透過公部門協力調查可撥用、無租用之國有土地。

▲花蓮縣環保局協同社區村里訪查現勘周遭環境閒置髒亂空地，通盤調查縣內公有畸零地之現況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

環保局考量各單位撰寫及協調取得土地使用期程，讓各有意參加競賽單位不因為卡在取得土地使用期程而無法參加，故將活動報名截止日由3月15日延至3月31日止，並於4月15日公布審查通過名單。以達到推動全民參與改善居住環境中髒亂的閒置空地，進行綠覆美化效果，讓花蓮成為名符其實的 「花園城市」。

環保局長饒忠表示，花蓮好山好水好環境聞名全國，縣長徐榛蔚上任後，以「幸福花蓮•花園城市」為施政主軸，預計將設置100處閒置空地綠美化。

相關活動計畫及補助原則、競賽獎勵請詳花蓮環保局網址 :http://www.hlepb.gov.tw／公告事項。

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關鍵字：花園城市,綠美化,競賽,土地使用,報名,展延,閒置,畸零地

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