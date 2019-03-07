裸體老翁寒夜顫抖　警利用M-POLICE協助返家

▲白河分局後壁分駐所所長林義傑、安溪派出所所長施豐吉，在台1線後壁陸橋發現一名失智老翁光著下半身，林等2員主動關心協助平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春寒深夜，白河分局兩名所長在台1線後壁陸橋，發現1名老人光著下半身全身顫抖走在路上，老翁嚴重失智忘記自己從哪裡來，警方鍥而不捨利用警用M-POLICE查出身分並連繫上他兒子，七急如焚的兒子趕到派出所，細心的為老爸穿上褲子，雙方均感動喜極而泣。

後壁分駐所所長林義傑、安溪派出所所長施豐吉日前執行凌晨2時至4時巡邏勤務，於2時45分在台1線後壁陸橋發現路旁有一名老翁光著下半身，牽著腳踏車左右搖晃行走，林等2員主動關心詢問，惟老翁語無倫次稱「不知道他的褲子跑去哪裡了」。

林等2員見老翁全身顫抖，遂先將該名長者帶返駐地，提供炒麵、熱湯及毛巾供老翁先行果腹暖身，另使用M-Police人臉辨識系統，查出該名長者身分、地址，立即聯繫正在外面遍尋老翁六旬之次子，並告知其父親目前平安無恙。

家屬表示老翁因已失智趁家人熟睡時外出，因年歲已高，視力、智力均已退化，且行動不便，時值半夜氣溫下降，幸好及時由警方尋獲，且了解警方第一時間積極照護，恢復其精神，讓家屬感謝萬分。

白河分局呼籲，對於家中有失智疾病的年長者可於其所穿著的衣物鏽上家屬的聯絡電話，也可向臺南市政府社會局申請愛心手鍊配戴或至分局捺印指紋建檔，以便走失被尋獲時可迅速聯繫家屬。