冷得發抖、怕到發抖、氣到發抖！學會這7個用法　讓你「抖」得道地

新一波大陸冷氣團南下,周五晚上開始各地氣溫逐漸降低,怕冷的人快把厚外套準備好,不然真的會從早到晚抖抖抖抖!提到發「抖」,大家最常想到的字應該就是Shake,但其實「冷得發抖」、「怕到發抖」和「氣到發抖」的英文可不一樣!趕快跟著《VoiceTube》來學學怎麼「抖」才道地。

1. shake

shake是因為「緊張、害怕、生氣」才發抖,並不是因為寒冷。

When I told my cousins the ghost story, the squeaking door made all of them shake with fear.

當我跟表弟妹說鬼故事時,嘎吱作響的門讓他們都嚇得發抖。

*補充*

shake in sb.’s boots 也可以表示害怕到發抖,但它也可以帶有諷刺意味,就像是中文會說「唉唷,我真的好怕怕唷!」的感覺。

2. tremor

tremor 只能當成名詞使用,它不是因為寒冷所引起的發抖,而是因「害怕、驚嚇、興奮、疾病」等因素。

When my brother told Dad that he got in a fight with his classmates, I could hear a tremor in his voice.

當哥哥跟爸爸坦承他跟同學打架的事情時,我可以聽到他的聲音在微微顫抖。

*補充*

tremor 也可以指「輕微的地震」。

3. shudder

shudder可以當名詞和動詞使用,它是因為想到「讓自己覺得噁心的想法」或「感受到不舒服的感覺」而顫慄、發抖。

I shudder to think how my professor would react if I told him I forgot to study.

我真不敢想,當我跟教授說我忘了讀書他會如何反應。

The thought of being his girlfriend makes me shudder.

一想到「當他女朋友」的念頭就讓我渾身發抖。

*補充*

shudder to think則是指「一想到… (某件你不喜歡的事) 就讓你到不安、害怕」。看看例句要怎麼搭配吧!

4. quiver

quiver可以當名詞和動詞,它是因為憤怒、激動等「情緒因素而發抖」,像是氣到發抖或是興奮到發抖,都會用 quiver。

He quivered with anger when he realized he was betrayed by his best friend.

當他發現他是被他最好朋友背叛時,他氣到不斷發抖。

5. shiver

shiver可以當動詞和名詞使用,它才是因為「寒冷」而顫抖,「受到驚嚇、感到恐懼、因病而起」的顫抖,也可以用 shiver。

Agatha Christie’s detective novels always send shivers down my spine.

每次看阿嘉莎.克莉絲蒂的推理小說總是讓我毛骨悚然。

*補充*

我們感到恐懼或害怕時,中文常會說「背後一陣涼意、背脊發寒」,而英文也有類似的說法,就是 send shivers down one’s spine,不過這個片語除了表示「讓人非常害怕」之外,也可以指「讓人非常興奮」。

6. tremble (tremble to think)

tremble可以當名詞和動詞,它是因寒冷、害怕或情緒激動才顫抖。

Her lips trembled and her eyes filled with tears when she started to give her speech for the graduation ceremony.

當她在畢業典禮演講時,她的嘴唇微微顫抖、熱淚盈眶。

*補充*

tremble to think則是用來表達「擔心、害怕 (未來可能會發生的事)」。

7. quake

quake只能當動詞使用,也是指因為「寒冷、害怕」而引起的顫抖。

quake跟shake一樣,也有quake in sb.’s boots (怕到發抖、嚇到發抖) 的用法。

A: If you look at my diary, I will kill you!

A: 如果你敢看我的日記,我就殺了你!

B: Oh! you’ve got me quaking in my boots!

B: 噢!你讓我好怕怕唷!

*補充*

另外quake如果當名詞的話就是earthquake較不正式的說法。



發抖的英文有這麼多種,但其實只有shiver、tremble跟quake常用來表達因寒冷才發抖。雖然這些字的中文都一樣,還是得搞清楚每個字的使用方式,英文能力才能更上一層樓!