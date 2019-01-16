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中壢雙屍血案！反綁岳母勒殺…前女婿割腕上頂樓「坐姿上吊」亡

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▲▼桃園中壢，前女婿殺岳母後畏罪上吊亡。（圖／地方中心翻攝）

▲桃園中壢一處透天厝16日清晨發生雙屍命案。（圖／地方中心翻攝，下同）

社會中心／綜合報導

桃園市中壢區一處民宅16日發生兇殺血案，64歲的姜姓婦人清晨在住處遭到前女婿勒殺，警方獲報趕抵現場勘查後，又在住處頂樓水塔旁發現兇嫌甘男（有前科）以「坐姿上吊」輕生，早已沒有生命徵象；目前現場尚未發現遺書，因此確切行兇動機還有待深入調查釐清。

警方16日清晨接獲死者姜婦女兒報案，指稱母親在住家中遭人殺害；警方火速趕抵現場，發現姜婦陳屍在3樓房間，且手腳還遭人反綁，立即封鎖現場，並由鑑識人員採證。

警方第一時間積極調閱監視器、並查訪鄰近民眾追查兇手，經深入追緝後，發現姜婦的前女婿甘男案發前曾在住處附近獨自徘徊許久，認定其涉有重嫌。

死者女兒供稱，前夫甘男是印尼籍華僑，2人結婚不久後就頻頻因經濟壓力而爆發衝突，最後多年前以離婚收場，自此2人鮮少再有聯繫，不知為何甘男會突然跑到住家附近，還狠心將母親殺害。

警方指出，雖然死者陳屍在3樓臥房，但該棟透天厝4樓地面卻發現血跡，鑑識小組循線往上查看，赫然發現甘男於頂樓（5樓）水塔旁以坐姿上吊身亡，且手腕處還有割腕痕跡，顯見死意相當堅決；目前全案正進一步調查釐清中。

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▲▼桃園中壢，前女婿殺岳母後畏罪上吊亡。（圖／地方中心翻攝）

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關鍵字：桃園,中壢,離婚,印尼,華僑,上吊,女婿,岳母,坐姿上吊

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