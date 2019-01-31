女兒植物人「每月5萬續命」…婿跑路、家法拍！嬤養3孫淚崩：要住哪

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社會中心／台中報導

「我不知道要住哪裡……！」台中市北屯區一名高齡75歲的黃姓阿嬤不住落淚，感嘆女兒多年前吞藥輕生淪為植物人，女婿又將房子拿去向銀行抵押貸款，但卻因還不出錢而跑路，如今期限已到，住家過年後即將要被法拍，自己還帶著3個外孫，一家4口實在不知道該怎麼辦。

▲黃阿嬤一想到年後就沒地方住，難過地不斷拭淚。（圖／東森新聞）

飽受家計重擔摧殘的黃阿嬤，在採訪時不住拿面紙拭淚，她表示原本自己有個美滿的家庭，女兒與女婿結婚後生下3個外孫，一家人和樂融融，但多年前女兒卻患上憂鬱症，與女婿因故爆發爭執後憤而吞藥自殺，雖然經送醫搶救後撿回一命，但自此卻變成植物人，只能終日臥床、動彈不得，生活大小事都需要人料理，每個月更須支出5萬元的醫藥費續命。

▲阿嬤的女兒吞藥輕生後雖然被救回，但卻成了植物人。（圖／東森新聞）

黃阿嬤說，原本自己的財產只剩下這戶30多年的老公寓，7年前已經過戶到女婿名下，但女婿卻在外替人作保，加上經營鋁門窗事業需要資金周轉，竟悄悄背著家人將房子拿去向銀行抵押貸款，還因負債累累拋下3個孩子一走了之，跑路至今仍無消息；黃阿嬤雖然年邁力衰，但為了女兒、為了3個外孫，只能一肩扛起經濟重擔，靠著撿拾資源回收物、社會局低收補助、慈濟醫療照護補助勉強餬口度日。

雖然日子過得辛苦，但祖孫4人咬咬牙也還撐得過去，不料農曆年節前夕，黃阿嬤卻收到銀行通知，由於女婿欠款還不出來，住處這棟老公寓即將在2月14日被法拍；說到傷心處，阿嬤淚水再也止不住，「我真的無奈，女婿把我這間房子弄成這樣，我也不知道這房子要被法拍，我不知道我和3個孫子要住哪？」

▲阿嬤根本不知道女婿拿房子去抵押貸款，直到銀行通知才知要被法拍。（圖／東森新聞）

台中市社會局表示，黃阿嬤去年初已取得低收入戶資格，每月領取低收補助及老人津貼共1萬3千5百多元，並定期追蹤。1月30日已協助將她女兒轉介到安養中心照護。社會局也會協助阿嬤祖孫後續安置，不會讓他們流落街頭。

社會局說，將會繼續尋求資源協助阿嬤一家人渡過難關。民眾或民間慈善單位欲伸援手，可洽社會局社會救助科(04)22289111分機37238或北屯區公所社會課04-24606000聯繫。

▲目前台中市社會局已經伸出援手，將協助安置祖孫4人。（圖／東森新聞）