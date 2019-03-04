科技倫理、未成年網路保護　兩會中馬化騰提交的7份建議

▲馬化騰兩會提出7份書面建議。（圖／CFP）



記者吳易達／綜合報導

大陸全國人大代表、騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰2019年向兩會提交7份書面建議，涉及產業互聯網、基礎科學研究、科技倫理、粵港澳大灣區、未成年人網路保護、就業、生態環保等熱議問題。

▲馬化騰認為，互聯網是傳統行業的數字化助手。（圖／CFP）



據《騰訊》微信號指出，加快發展產業互聯網方面，馬化騰認為，互聯網公司不是與傳統行業賽跑競爭，而是作為「他們的數字化助手」，做好連接器、工具箱和生態共建者，幫助實體產業在各自的賽道上成長為世界冠軍。

在加強關鍵技術與基礎科學研究方面，馬化騰建議，從國家層面推動關鍵核心技術與基礎科學研究投入多元化，除中央財政加大投入，也鼓勵地方、企業、公益基金、個人等社會力量多管齊下。同時，聯合研發合作機制，鼓勵與引導有意願的企業積極與科研機構聯合研發，加強應用側民營企業參與國家重大科技項目的力度。

據報導，加強科技倫理建設方面，馬化騰指出，發揮科技倫理在科技創新中的調節、引導和規範作用，才能促使科技活動朝著更有利於人類的方向發展。

▲馬化騰連三年提交「加強未成年網路保護」方面相關建議。（圖／翻攝自pixabay）



加強未成年人網路保護方面，馬化騰連續三年提交相關建議，關注青少年成長。他建議，從觸網管理、家長介入、企業技術措施、大眾觀念培養等角度多措並舉，更系統有效地實現未成年人的網路保護。

馬化騰也建議，由國家領導，在各企業既有的防控措施和家長守護平台基礎上，建立「一站式」的未成年人網路使用管理平台，既能控制未成年的全網在線時長，也便於監護人更深層介入，對孩子上網進行個性化管理。

▲馬化騰期望，粵港澳大灣區發展繼續立足實際。（圖／CFP）



在粵港澳大灣區建設方面，馬化騰期望，粵港澳大灣區發展繼續立足實際，突出「市場主導、數字支撐、國際視野、多元共存」的新特色，發揮大灣區開放門戶優勢，培育灣區總部經濟集群；發揮互聯網科技優勢，促進大灣區產業鏈全面升級；激發高端人才潛力，加快研究推出「灣區英才計劃」；發揮市場決定性作用，提升企業家和社會各界參與水準。

▲馬化騰希望，將勞動保障擴大涵蓋到如外送員、快遞等非正式就業人員。（圖／視覺中國）



推進改革、落實就業優先政策方面，馬化騰特別提到，完善分享經濟等新經濟、新模式、新業態的相關勞動法律規範，積極探索全民社會保障體系，研究將保障範圍擴大到新經濟中的非標準和非正式就業的人員，如兼職的司機、快遞員、外送員等。

▲馬化騰也期望，透過法律修訂、資金投入、大數據平台幫助國家公園體系的建設。（圖／CFP）



推動深入展開國家公園體系建設方面，馬化騰期望，通過相關法律立法與修訂，解決自然保護地的土地產權問題；在研究層面，也要加大對海洋國家公園的投入，展開海洋國家公園試點建設；在技術層面，則由自然保護地業務主管部門領頭建立國家公園大數據平台，實現數據交換共享與應用，提高信息資源效益，幫助國家公園的標準化建設。