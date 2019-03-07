爆韓國瑜天天醉！王浩宇「181字開戰」網友：他把人民的託付當屁

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園市議員王浩宇在臉書爆料，稱高雄市長韓國瑜在北農擔任總經理期間，365天幾乎有300天都在喝酒，因此被韓粉灌爆臉書，更有網友認為王浩宇應該監督桃園市政，管到高雄實在太遠。事後，王浩宇更PO出韓國瑜的行程表說，「不要再護航了！」、「因為我們的市長才不會這樣，把人民的託付當作放屁」。

「韓國瑜在北農幾乎天天喝酒是事實！」王浩宇在臉書上說，他早在韓國瑜當選前就知道對方工作時的事蹟，但「這樣喝對身體確實不好，我想未來的韓市長不應該繼續這樣，相信他自己也知道，如果還想往上爬，就應該要戒酒了」；同時王浩宇也希望韓粉不要再打電話到他的辦公室，希望對方冷靜，而韓國瑜對此則不以為意。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／地方中心翻攝）



▲桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）



「請假如此頻繁的市長，如何處理政務？」王浩宇6日晚間再次發文反擊，他將韓國瑜2月17日至3月6日的行程表PO出，並個別附註「喝酒」、「請假」、「上班」、「輔選」、「出國」及「休假」等，其中上班日用紅字標註，僅有5天。

王浩宇說，韓國瑜身為一個直轄市市長，竟「快要追上過去當立委的超低出席率，出現在市府辦公室的機率根本超低」，指責韓作為一個政治人物，他的出席率跟表現都是「非常不OK」。

「不要再護航了！」對於網友認為他桃園不好好監督，跑去管高雄市政，王浩宇表示，桃園市長鄭文燦「幾乎全年無休、盡心盡力努力拚市政」，「不要說我為什麼不監督桃園，因為我們的市長才不會這樣，把人民的託付當作放屁。」

▼王浩宇全文、附圖如下。（圖／翻攝王浩宇臉書）

