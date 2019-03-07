歡迎韓國瑜來福建　省書記于偉國：增進兩岸共同福祉

▲福建省委書記于偉國。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

高雄市長韓國瑜3月22至28日登陸，訪問香港、澳門、深圳及廈門等城市。對於韓國瑜即將到來，福建省委書記于偉國昨（6）日在北京表示「當然歡迎他來啊」，認為可以增加兩岸民眾的共同福祉；廈門市長莊稼漢也自比與韓兩人是「農民兄遇到賣菜郎」，結合起來是產銷一條龍。

自去年九合一大選結束後，閩台交流活動不斷，澎湖縣、金門縣、連江縣縣長陸續訪問福建，洽談經貿合作，推進「新四通」等議題，澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯亦與于偉國會面。

▲廈門市長莊稼漢（左）期待高雄市長韓國瑜來訪。（圖／記者陳政錄攝、ET資料照）

針對兩岸話題人物韓國瑜即將來訪，于偉國表示非常歡迎，理由是「可以增加兩岸民眾的共同福祉」，但面對記者追問是否會與韓國瑜見面，于偉國並未回應，因行程緊湊在北京人民大會堂工作人員護送下，快步離開。

作為第一線東道主的廈門市長莊稼漢，於全國人大福建省代表團全體會議上，面對媒體提問時做出正面回應，他說韓國瑜戲稱自己為「賣菜郎」，而自己是因為名子關係被朋友稱為「農民兄」，「當一個種菜跟一個賣菜的在一起，就成為產加銷一體化，有利於促進農民增收、農業增效」。

他進一步表示，自己過去在福建南平任職期間，當地生態環境、農產品優越，有武夷山等豐富旅遊、林木資源，當時他提出要盡量把貨品賣出去，讓賓客進來，「韓市場的話也有這個理念，提出要把產品賣出去，把遊客引進來，我們是有共識的」。

▲第十三屆全國人民代表大會第二次會議期間，福建省代表團召開全體會議。（圖／記者陳政錄攝）

另針對媒體提問回顧去年的對台工作，和如何展望今年的發展，于偉國請廈門市人大常委會副主任、台盟中央委員陳紫萱代為回應。

陳紫萱表示，目前向金馬供電、馬祖供水研究工作都已做好前期準備，未來將考量金馬同胞需求加強建設。她說，將在習總書記的要求下，致力推進與金馬、台灣地區的「新四通」。

陳紫萱強調，在中央惠台31條措施推動後，目前福建省落實情況是百分百，而省內推出的具體落實項目「福建66條」，落實情況是98%，廈門、莆田、寧德、泉州等多個地區也已推出地方的落實辦法，目前已有176家台商享高新技術稅收優惠、138家享生產電價優惠、146戶台胞首次配住公共租賃房，去年490名台生報考福建大專院校、來閩就業約1萬2000人等。



福建省代表團6日於大陸全國人大於北京召開期間，舉行全體會議，審議和討論今年省內的重要工作部署、預算安排。

▼廈門市人大常委會副主任、台盟中央委員陳紫萱。（圖／記者陳政錄攝）