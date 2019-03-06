徐國勇稱酒駕「自律比較重要」　王鴻薇：幹話連連

▲酒測臨檢。（示意圖／資料照）

政治中心／綜合報導

針對酒駕，內政部長徐國勇6日受訪表示，相關刑責部分屬於法務部權限，至於連坐罰，他認為最重要的關鍵還是他律變自律。對此，國民黨台北市議員王鴻薇痛批，幹話連連。

酒駕議題備受外界關注，台北市區監理所決定讓酒駕累犯到靈堂參與講習，盼透過「洗大體」等震撼教育遏阻酒駕，但有學者認為應該仿效國外實行「連坐法」，透過他人協助真正阻止酒駕發生。而徐國勇6日受訪時則表示，針對幫助犯考慮以行政罰處理，但最重要的還是要讓他律變成自律。

徐國勇表示，「酒駕問題這幾年量數的確有降低，但幅度不明顯，我們要從外律、他律變成駕駛人的自律」，民眾可以選擇不喝酒，或是選擇喝酒之後不開車，但你偏偏選擇喝酒之後還開車，腦海裡甚至有發生事故、撞死人的可能性，但最後還是酒駕，那就是屬於故意的行為。

對此，王鴻薇6日在臉書表示，徐國勇承認酒駕降幅不明顯，那是法律或執行面無法阻嚇酒駕，政府官員如果把責任通通推到酒駕者缺乏自律，那要法律和執法者何用？立法院已經準備對酒駕履犯致死加重刑法，因酒駕已讓社會付出太多成本，造成太多家庭悲劇。

王鴻薇痛批，徐國勇消極態度令人遺憾，徐國勇赴立院報告竟然可以幹話連連，虧徐國勇身為法律人、執法高官。王鴻薇也hashtag「酒駕可以自律就不必有法律」、「自律不行法律來」、「支持修法嚴懲」