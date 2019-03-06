徐國勇稱酒駕「自律比較重要」　江啟臣：把政府角色拋一乾二淨

▲酒測勤務。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

針對酒駕，內政部長徐國勇6日受訪表示，相關刑責部分屬於法務部權限，至於連坐罰，他認為最重要的關鍵還是他律變自律。對此，國民黨團總召、立委江啟臣痛批，徐國勇一句話把政府的角色拋一乾二淨。

酒駕議題備受外界關注，台北市區監理所決定讓酒駕累犯到靈堂參與講習，盼透過「洗大體」等震撼教育遏阻酒駕，但有學者認為應該仿效國外實行「連坐法」，透過他人協助真正阻止酒駕發生。而徐國勇6日受訪時則表示，針對幫助犯考慮以行政罰處理，但最重要的還是要讓他律變成自律。

徐國勇表示，「酒駕問題這幾年量數的確有降低，但幅度不明顯，我們要從外律、他律變成駕駛人的自律」，民眾可以選擇不喝酒，或是選擇喝酒之後不開車，但你偏偏選擇喝酒之後還開車，腦海裡甚至有發生事故、撞死人的可能性，但最後還是酒駕，那就是屬於故意的行為。

對此，江啟臣6日在臉書表示，防制酒駕不能只靠自律，他看到拖板車司機酒駕，警察弟兄奮力追捕，酒駕犯竟倒車差點壓死警察同仁的影片，他火都上來了，警察同仁在第一線冒生命危險打擊酒駕。

江啟臣指出，無論是提高酒駕犯的法定刑度，加裝酒精鎖，進行殯儀館震撼教育，酒駕車牌，一定期間沒入車輛，延長酒駕者拘留期，身穿反酒駕背心進行社區服務等方法，都是各國想方設法增進反酒駕意識，透過社會共同期待提昇可能酒駕者警覺意識的方法。

江啟臣痛批，徐國勇一句「自律比較重要」，就想將政府角色拋一乾二淨，如何面對酒駕受害者家庭破碎，終身癱瘓等椎心刺骨的傷痛，大家期待政府接地氣、效率和有為，不是建立在玩弄文字遊戲和操作對立，應拿出魄力嚴懲酒駕者，徐國勇是警察弟兄的大長官，這句「自律比較重要」，對得起為了打擊酒駕差點丟掉性命的警察同仁？