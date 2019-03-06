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社會 社會焦點 保障人權

拖板車酒駕還「倒車撞警察」網全怒了！　兒PO文道歉：給我們一點空間

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地方中心／台中報導

一名王姓拖板車司機日前酒駕遭警方發現，不僅駕車逃逸，竟還不顧員警及路人安危，倒車衝撞員警，而最後還躲到水溝內，不敢出來面對，行徑相當惡劣，引發大批網友撻伐。對此，他的兒子也在網路上回文道歉，希望大眾可以給一點空間，也懇求社會原諒。

▲▼拖板車司機因酒駕躲避警察追緝，竟急煞加倒車企圖輾過警用機車，警察反應快立刻跳車逃生 。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲拖板車司機酒駕為了躲避警察追緝，竟急煞加倒車企圖輾過警用機車。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

事件爆發後，一名自稱肇事駕駛的兒子的人表示，「我在這邊代替我爸爸像社會大眾道歉！我知道我爸的行為很誇張，很離譜！看他這樣身為兒子的也不是樂意看見的！」而他也提到，「據我所知，剛剛我爸已經移送地檢署了，他該有的處分一定有！我希望大眾們可以給一點我們空間嗎？懇求社會的原諒。」對此，網友們大多沒再苛責，並要他好好勸勸父親，不要再酒駕。

整起事故發生在5日下午，當時巡邏的員警在潭子區環中東路、潭興路巷口時，發現一輛拖板車紅燈違規迴轉，因此立即騎車上前追趕，怎料對方竟然假意停車配合，之後就倒車衝撞，而警方的機車也因此當場倒地，人也差點遭車輾過，雖然警方立刻拔槍朝左後輪開4槍，但該車仍加速逃逸。所幸後方熱心的賴姓民眾見狀後，立刻當起電影「終極殺陣」的計程車司機，載警方上前追車，最後追到仁愛路一段111巷內的空地前方田地。

▲▼拖板車司機酒駕，竟倒車衝撞員警，最後躲在水溝內，仍遭查獲。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼拖板車司機酒駕，竟倒車衝撞員警，最後躲在水溝內，仍遭查獲。（圖／記者李忠憲翻攝）

此外，警方找到王男後，他還試圖跳越灌溉溝渠，甚至與員警發生扭打，而員警也因遭撞車及扭打，造成右膝擦傷，王男則左膝擦傷及右膝擦傷及撕裂傷，送醫治療後無大礙，而警詢後被依殺人未遂、公共危險等罪嫌送辦。

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關鍵字：酒駕,衝撞,拖板車,警察,公共危險

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