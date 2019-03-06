陳佩琪告三立求償500萬一審敗訴　柯文哲：看到判決書再講

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲妻子陳佩琪，不滿三立電視台政論節目《54新觀點》在節目中潑「糞水」指夫妻名下2000萬元財產來源不明，致使夫妻名譽受損，憤而向三立、主持人陳斐娟、來賓律師曾勁元提告求償500萬元並登報道歉；被告方面則強調是根據監察院資料討論可受公評之事。台北地院6日宣判，陳佩琪敗訴，全案可上訴。

對於妻子敗訴，柯文哲6日上午結束草莓園體驗行程後被問到要不要上訴時，僅說「看到判決書再講」、「我沒有看到判決書怎麼知道」，隨即在幕僚的簇擁下搭上公務車，過程中未停下腳步。

三立電視在2018年5月25日播出的《54新觀點》節目中，主持人與來賓討論柯文哲2015年3月向監察院申報存款2000萬等財產資料，質疑柯文哲原本承諾全數捐出選舉補助款2561萬多元，但後來對外表示捐出1036萬餘元，申報後又說捐了491萬餘元......，在節目上主持人與來賓也質疑柯文哲財產應該是負數，不應該有2000多萬元。

對此，陳佩琪在2月13日親自出庭時表示，他跟柯文哲都是醫生，每年收入約750萬至850萬元，30年下來可累積2億元，每年扣除開銷可有400萬元稅後現金收入，就算再扣掉她花8000萬購置不動產，名下有2000萬元財產也非常合理。

陳佩琪也表示，自己30年來煮飯、打掃，上班都走路或坐公車，不敢說柯文哲稱讚她勤儉持家，但她無法接受被汙衊賺黑心錢。

▲柯文哲體驗內湖草莓休閒農業。（圖／記者范綱儀攝）