違建禁補照北市府轉彎半年內可補　柯文哲：給他們時間補完

記者陳家祥／台北報導

文化大學大典館2月爆發火警，燒出大典館6至8樓屬違建，台北市長柯文哲打算修訂「台北市建築物申請補辦建造執照及雜項執照辦法」，刪除違建補辦建照程序，禁止程序違建走後門補照；但副市長彭振聲決議採較寬鬆做法，未來新違建需在半年內完成申請補照。對此，柯文哲6日受訪說，他們還在擬案、還沒確定，不要因為文化大學一個個案來處理，就是說全市通案要怎麼處理。

文大大典館2月13日爆出火警，建管處2月19日於公安督導會報主張，大典館領有使用執照的合法建築為5樓，6至8樓的加蓋樓層屬1994年前就的既存違建，將要求文大完成補照程序，若大典館容積率符合，即可補照、合法。

但柯文哲當場回嗆「不同意」，並直指若此法可行，未來北市將「沒有不按圖施工」問題，只要建物沒超過容積率，被抓到違建只需提出申請即可，接著一拖就是、3年，永遠都在補照中，等於無法無天。

如今副市長彭振聲卻決議採較寬鬆做法，讓新違建未來可在半年內完成申請補照。對此，柯文哲6日體驗草莓園受訪表示，要修但是還沒確定，像這種東西都會進市長室會議討論；他說，常常訂出沒有辦法遵守的法令，「所以法令是這樣，訂在那裡大家都做得到，這樣才能夠遵守。」

柯文哲說，如果法律訂在那結果發現大家都做不到，那也很難，所以最近常在講，台灣一直不是一個法治的國家，很大的理由是我們常常訂出沒有辦法遵守的法令，所以我也要求法令要務實，「包括很多那種補件照的程序、SOP，我看了也很不滿。」

「不過這樣，我們看到個案不要想個案，我每次說個案要做通案處理。」柯文哲說，未來市府還會擬案，最後確定之前還是會廣徵社會意見，「政策決定3個因素，民意、專業、價值，就看看最後，還沒確定吧。」

至於原本不能補照，如今拉長到半年可以接受？柯文哲說，「我猜啦，如果現在還有很多要補的，給他們時間補完，他們還在擬案，也不要因為文化大學一個個案來處理，就是說全是通案要怎麼處理。」