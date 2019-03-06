北市府11台電腦遭駭　柯文哲市政、訪美行程逃過一劫

▲北市府副發言人柯昱安說明市府電腦遭駭經過。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府6日再度遭駭客攻擊，北市府國際事務組等單位同仁電腦傳出遭駭客入侵，市長柯文哲行程秘書電腦也遭殃。對於外界關心訪美行程有無外洩，市府顧問蔡壁如上午受訪表示，訪美行尚未確定因此沒有登錄在電腦中；副發言人柯昱安證實，目前訪美行程都還沒定案，沒有外洩疑慮。

此次遭攻擊的電腦共11台。柯昱安說，外泄有些文件是跟行政有關，全案已移送檢調偵辦。而柯市長的行程都是透過雲端運作，柯市長本身在市政行程上是沒有外洩疑慮，至於訪美行程，現階段還在作業中非最終定案版本，不會有外洩疑慮。

資訊局主秘陳慧敏受訪表示，3月4日資訊局的資安例行監測作業時，發現秘書處有些電腦有資料異常，依照資安處理原則SOP，發現異常後立即通報到行政院的資安處，接著同步進行資安鑑識作業，發現這可能有些資料外洩情況，當下就通知秘書處，也跟調查局報案，今天上午有來做證據保全以及資料蒐集。

「基本上政治敏感的地方這些駭客都會用各式各樣的方法試探或取得資料。」陳慧敏說，針對資安部份107、108年都有進行比較強的防護，能讓市府主動發現資安外洩，「比如說這次，如果在以前的話我們不會這麼快知道，也許駭客對外宣布後才知道，實際上這次是由我們自己人主動發現通報的，這情形是不一樣的。」

至於這次是針對市長的行程等相關資料，不同於過去局處等級的資安外洩，陳慧敏說，針對這部分會加強做教育訓練。