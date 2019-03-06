「柯粉俱樂部」擬正式登記立案　柯文哲打太極：粉絲團太多

▲柯文哲體驗內湖草莓休閒農業。（圖／記者范綱儀攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2018選舉驚險連任，網路聲量轉換成選票仍舊是未來柯要更上層樓需待解決的課題，如今傳出，陣營以及支持者已經決定3月中要以「柯粉俱樂部協會」向內政部提出申請，立案為全國性社團，形同變相組黨。對此，柯文哲6日受訪時打太極，稱FB上柯文哲的粉絲團超過30個，「粉絲團這麼多，FB那麼多版，是不是應該把所有版主找來先認識、溝通一下。」

柯文哲6日上午出席參觀內湖草莓園，會前受訪被問到「柯粉俱樂部」立案一事，他推說沒聽過，「我也不曉得，老實講我剛剛出來的時候幕僚才在跟我講這個，我後來發現那FB就柯文哲的超過30個。」

媒體追問，在柯粉的粉絲團中，有一個較官方的臉書粉絲團能掌握市長行程，柯文哲說，要看那怎麼處理，「粉絲團這麼多，FB那麼多版，是不是應該把所有版主找來先認識一下」；柯表示，粉絲團很麻煩就是說，他相當獨立，也不是完全可以控制的，如果可能的話應該把版主找來先溝通一下，最起碼先認識一下你們是誰。

至於在內政部登記立案是否有助於做統一管理？柯文哲說，FB上叫柯文哲的粉絲團超過30個，也沒有互相有從屬關係，我看連聯絡都沒有，也沒有跟你打過招呼；而會不會變成宋太祖趙匡胤「黃袍加身」？柯笑說，「哇，不要想那麼多！」

