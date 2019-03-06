陳佩琪敗訴原因曝光　林冠任反酸：被罵X你娘也要媽媽才能告？





▲不滿政論節目指柯文哲夫妻財產來源不明，陳佩琪提告求償500萬元，首次上法庭，差點落淚。（圖／記者楊佩琪攝）

政治中心／綜合報導

三立電視《54新觀點》質疑台北市長柯文哲財產申報不實，妻子陳佩琪認為名譽受損，提告求償敗訴。台北地院6日宣判，陳佩琪敗訴，因節目都在質疑柯文哲，完全沒提到「陳佩琪」，不會損害陳佩琪的人格權，所以沒理由求償。針對法院判決，網路評論家林冠任質疑，「是否法院認證罵X你娘，必須由挨罵者他娘出面提告才有用？」

三立電視在2018年5月25日播出的《54新觀點》節目中，主持人與來賓討論柯文哲2015年3月向監察院申報存款2000萬等財產資料，質疑柯文哲原本承諾全數捐出選舉補助款2561萬多元，但後來對外表示捐出1036萬餘元，申報後又說捐了491萬餘元，在節目上主持人與來賓也質疑柯文哲財產應該是負數，不應該有2000多萬元。

針對上述言論，陳佩琪認為她和柯文哲的名譽受損，提告要求三立、主持人陳斐娟、來賓律師曾勁元應賠償500萬元並登報道歉。但台北地院6日宣判，陳珮琪敗訴，原因是整段節目中，遭質疑、批評的都是「柯文哲」，從沒提到「陳佩琪」，雖然配偶生活、經濟緊密連結，但夫妻個人的名譽權各自獨立存在，無證據顯示節目內容會讓陳佩琪在社會上的評價受到影響，無能光以陳佩琪主觀上在「名譽感情」受害，就認為節目侵害到陳佩琪的人格、名譽。

至於節目內容是否另外涉及「不法侵害柯文哲名譽權」，「被告應否對柯文哲負侵權責任」之問題，因不是陳佩琪提告內容，所以合議庭也在判決中明白表示，無從審究。

針對陳佩琪敗訴，林冠任6日在臉書上酸說，「那這樣我就很好奇了，是否法院認證罵X你娘，必須由挨罵者他娘出面提告才有用？法官就是屌，想歪曲的時候，大水庫都說得出來。」

▼網路評論家林冠任談陳佩琪敗訴一事。（圖／翻攝自林冠任臉書）