　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／告三立敗訴　陳佩琪千字回應：會對柯文哲曉以大義「以訟止謗」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

政治中心／綜合報導

因不滿三立電視政論節目《54新觀點》指控財產來源不明，台北市長柯文哲的妻子陳佩琪提告求償500萬元並要求登報道歉。台北地院6日宣判陳佩琪敗訴，全案還可上訴。對此，陳佩琪在臉書千字回應，強調身為市長，必須要維持財產清譽的高度，「晚上會對他（柯文哲）曉以大義，以訟止謗，才有高度」。

▲▼不滿政論節目指柯文哲夫妻財產來源不明，陳佩琪提告求償500萬元，首次上法庭，差點落淚。（圖／記者楊佩琪攝）

▲不滿政論節目指柯文哲夫妻財產來源不明，陳佩琪提告。（資料照／記者楊佩琪攝）

▼▼▼陳佩琪臉書全文▼▼▼

謝謝大家對訴訟結果的關心，目前我僅略知判決結果的理由，在這裡僅抒發一些感想：

我要詢問三立公司，當你們賺足這集的廣告費的同時， 請問您們對旗下的政論節目，有做過任何事前督導和事後考核嗎？

1. 主持人要講一對夫妻財產來源不明， 這對政治人物是多大的指控 ，主持人卻事前完全不向當事人求證， 甚至連你們在節目上談論的2015年3月份的這份財產申報內容都沒詳看(我沒證據她是否有看， 但看她和來賓在節目上的對談內容，合理懷疑她根本沒上網看) 。倘若不談客觀證據 ，就一般社會常識，加上您還是有財經背景的主持人，我們夫妻任職醫師職務30年， 有2200萬的財產，是很不合理嗎？有需要開這種節目把我們夫妻從頭汙衊到腳嗎？她在節目汙衊我們，在我嗆告後， 才在晚上11點多發簡訊要我上她節目， 她強調會給我「充分時間」說明清楚，典型的潑人糞水， 事後要你自己提桶水去上她節目自己洗清的做法(簡訊有提供給法院)。

2. 來賓曾先生在節目說我們家財產來源不明， 在我嗆告後才去調閱他在節目講的那份財產來源不明之前的中選會那份(事後才去申請資料，是他在法庭上承認的) ，上節目說人家財產來源不明，竟然連距離最近的前一份申報書都懶得查證？至於他在節目講的我們2015年3月24日的財產來源不明，我也合理懷疑他根本沒有上監察院的網站看，因為他將第一次申報(2015年3月24日)後的1500萬的支出(捐贈511萬和還父母親1000萬房貸) ，說成是第一次申報前的支出， 然後加總說我們有為數可觀的財產來源不明，請問節目品質是這樣做的嗎？他還說自己是當過檢察官和律師的啊！

先生常跟我說要黑他的人很多， 就看看有多少公器媒體要請這些柯黑上節目，其實媒體想請柯黑上節目罵我們， 我們也是束手無策， 但連罵人、汙衊人都不需提任何證據？這個節目甚至連既有的證據都懶得查證，請問這節目的品質何在？

法律既然認定我們夫妻有各自的人格獨立權， 法官認為全篇節目是講柯文哲， 沒講到陳佩琪，據此認定我的名譽沒有受損，所以判我敗訴。法律的觀點或許有其特殊性，但若是這樣，官司應該在提告後一個禮拜內就結束了， 因為法律原本明訂就是這樣 ，但我真的不知道這八個月來，我一直應法院要求提供2200萬的收入來源和捐贈支出明細 ，也很努力地把這一段時間的收入、扣繳憑單、捐贈收據，選前支出、 稿費收入， 基金股票賣出所得等等 ，都提供給法院了參考了 ，準備五年前的存摺和憑證 ， 判決書卻說2200萬來源不予評論， 那一開始要我提供這些幹嘛？

不知有什麼管道可向監察陳情， 我想向監察院陳情， 既然法律上我和柯文哲是獨立個體，名譽也獨立， 將來我賺的錢不要跟他申報在一起， 不然我辛苦賺的錢， 還要被說財產來源不明，被他拖下水，提告還敗訴？我相信這種汙衊 ，往後只會更多，不會變少。

先生常說市長要維持高度， 他不想隨便告人，但一張席地而坐的相片， 就被說成沒市長高度，就我看來， 這張照片就是他平日的X樣子，卻被批評說沒有高度，但我認為市長維持財產清譽的高度比較重要，席地而坐的市長高度就省省吧，晚上會對他曉以大義，以訟止謗，才有高度…

ET快訊
快訊／錦戶亮爆退出關8！離開「待了21年」傑尼斯
郭宗坤病情惡化「心室冒出血塊」！不敢告訴柯以柔
胸部腫大誤以為健身有成！男噴血就醫才發現乳癌第3期
爆韓國瑜天天醉　王浩宇辦公室被打爆了！PO文拜託韓粉冷靜

關鍵字：柯文哲,陳佩琪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜目前「不考量」參選2020　國民黨：充分尊重

李四川牽線！朱立倫等「太陽們搶見」　韓國瑜才是最大咖？

民進黨4／17敲定總統參選人　卓榮泰任提名策略小組召集人

快訊／九合一大選違紀！　國民黨一口氣開鍘68人

硬卡朱立倫、王金平等Ａ咖...藍憂心：「換柱2.0」韓國瑜也難贏

洪慈庸升格當媽　蘇貞昌鼓勵再生一個「三年內生兩胎有津貼」

影／告三立敗訴　陳佩琪千字回應：會對柯文哲曉以大義「以訟止謗」

徐國勇稱酒駕「自律比較重要」　江啟臣：把政府角色拋一乾二淨

不反對暫時貯存場　侯友宜：請告訴新北核廢料到底放多久？

爆韓國瑜天天醉「辦公室被打爆」　王浩宇PO文：拜託韓粉們先冷靜

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

一窺7年後福島核災SEGA遊戲場　遍地輻射塵！踏入廳內0.48微西弗

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

「別再說Momo了...她會知道的」　恐怖挑戰暗藏兒童YT竟入侵亞洲

在台灣出門必帶「環保袋、筷子」　外國人：分不清戴口罩是病或髒？

韓國瑜目前「不考量」參選2020　國民黨：充分尊重

李四川牽線！朱立倫等「太陽們搶見」　韓國瑜才是最大咖？

民進黨4／17敲定總統參選人　卓榮泰任提名策略小組召集人

快訊／九合一大選違紀！　國民黨一口氣開鍘68人

硬卡朱立倫、王金平等Ａ咖...藍憂心：「換柱2.0」韓國瑜也難贏

洪慈庸升格當媽　蘇貞昌鼓勵再生一個「三年內生兩胎有津貼」

影／告三立敗訴　陳佩琪千字回應：會對柯文哲曉以大義「以訟止謗」

徐國勇稱酒駕「自律比較重要」　江啟臣：把政府角色拋一乾二淨

不反對暫時貯存場　侯友宜：請告訴新北核廢料到底放多久？

爆韓國瑜天天醉「辦公室被打爆」　王浩宇PO文：拜託韓粉們先冷靜

中職／5投封鎖斗山　鍾承祐、林泓育開轟率猿9比1勝

黃金獵犬性騷擾哈士奇被捕 派出所遇大胃王被慘吃垮！

蒜農哭慘！暖冬害產量大減價格跌3成5　補助只能2選1氣炸了

韓國瑜目前「不考量」參選2020　國民黨：充分尊重

台安醫院淪清潔工格鬥場　他見警秒變「戰神」狂噴網嗆：臭俗仔

李四川牽線！朱立倫等「太陽們搶見」　韓國瑜才是最大咖？

大專棒聯／大同李冠儒打跑守三拍子　將報中職選秀

腹瀉1個月！年輕女陷致命「甲狀腺風暴」...心臟狂跳休克

後宮巴掌臉流行　整形醫爆大咖藝人「拍戲前要維修」

警匪跨雙北追逐20公里　通緝犯逆向、撞機車還丟筆記本

「南瓜妮」柯家洋一開口　蕭敬騰聽傻：講話好像阿信 │ 這就是原創

政治熱門新聞

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反..

鄭文燦前進白宮　網友幫高調

包子店闆娘見韓國瑜突下跪：我被..

王浩宇：韓國瑜在北農天天喝酒

王浩宇爆「韓國瑜體虛」被洗版　..

被韓粉飆髒話！王浩宇：喝酒是必..

快訊／洪慈庸生了！小女兒正面照..

辦公室被打爆了　王浩宇PO文拜..

韓國瑜夜宿運將家　出嫁台中女兒..

吳子嘉：台灣變「農業國家」那還..

早餐行程民眾湧上陳情　韓國瑜：..

吳敦義：保留萬分之一的機會參選..

楊秋興：不要看到韓國瑜就給穿小..

藍委：不答詢就回去　蘇揆轉頭走

更多熱門

相關新聞

民進黨大頭搶先訪美　柯P：不爭就是爭

搶在台北市長柯文哲訪美前，桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌三月將先後訪美；其中，鄭文燦率團訪美赴華盛頓特區參加研討會，林右昌則是從美東參訪到美西。對於民進黨大頭先一步訪美，柯文哲表示，這也沒有關係，反正台灣走出去、世界走進來，讓世界看見台灣，「其實要很多人被看見，這樣台灣才會被看見，外交的東西本來也不是一個人，要很多人一起去做才有辦法。」

王金平稱「隨時可見柯文哲」　柯P：本就有排

「柯粉俱樂部」擬立案　柯P：粉絲團太多

新違建半年內可補照　柯P：給他們時間補完

陳佩琪敗訴原因　節目僅質疑柯文哲

讀者迴響

發燒話題

綾瀨遙 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 陶嫚曼 秦良丰 還願 高橋聖子 勝利染毒 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 王令麟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

驚見1歲兒血中玩耍！老公爽打遊戲她秒暴怒

搬大體電梯突卡住　亡者夫說完話變正常

孕妻慘遭凌辱！丈夫怒分屍性侵犯

大S汪小菲爆婚姻危機

網看哭！《花不棄》結局8人領便當

苦奔1個月買生日禮！回醫院閨蜜病逝淚崩

他爆韓國瑜中午就醉　北農前董反擊

4大4小訂六人家庭房　高雄媽被民宿嗆爆

女星淪街頭乞討　光頭落魄樣曝光

全球第二例　英病患克服愛滋病毒

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

女大生驚醒「別做了」怒告男公關

大S認了：經營兩地婚姻不容易

新娘慘淪配角！背後「伴娘」超搶鏡

大S生子癲癇心跳停！　婆婆竟先打卡炫耀

更多

最夯影音

更多

有史以來首次！漢來海港自助餐廳　3月起當日壽星「平日享6折」優惠

樂桃航空祭出「開航7週年優惠」　5日開放搶票飛沖繩只要777元！

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

受不了鄰居「兇猛比特犬」狂追猛吠　他怒拿獵槍開轟！飼主：都有綁好

張若凡《走了嗎》前段清唱27秒　網聽完2.0版：好療癒的聲音！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面