芬園垃圾場大火及時雨助陣　消防弟兄拼鬥27小時終撲滅

▲芬園垃圾場火警，在老天爺及時雨助陣下，終於滅火。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／彰化報導

芬園垃圾場2日發生大火，消防弟兄經27小時日以繼夜的打火，並忍受燃燒垃圾的惡臭，3日在老天爺下了一場午後及時雨後，火勢終於熄滅。民眾大讚不用再聞惡臭外，也感謝辛苦的消防弟兄。

▲▼消防隊出動挖土機將悶燒垃圾挖開，忍受現場燃燒垃圾惡臭拉水線灌救。（圖／記者李忠憲翻攝）

彰化縣消防局2日中午獲報，芬園鄉彰南路一段的一處垃圾場發生火警。警消立刻出動人車前往搶救，截至3日下午3點半火勢熄滅，共出動各式消防車17輛次，人員35人次，燃燒面積約4000平方公尺，所幸未傳出有人員傷亡。

現場火光與濃煙往高空竄上，讓數公里外的民眾都可看到，而垃圾悶燒的惡臭氣味，讓打火的消防弟兄及附近居民根本吃不消，直到3日中午，現場周邊仍有濃濃的惡臭味。幸好近午時來了一場即時大雨，讓火勢得以順利熄滅。

彰化縣消防局表示，消防人員打火27.5小時，臨時的大雨確實對於滅火有很大幫助，但現場仍需再觀察，消防隊也仍派遣人車在現場待命，以防火星再復燃。

▲芬園垃圾場火警經27小時打火，終於滅火。（圖／記者李忠憲翻攝）

居民表示，垃圾場發生大火後，空氣就充斥惡臭，根本不敢開窗出門，更何況是努力打火的消防弟兄，感謝他們的辛苦付出，令人欽佩。

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