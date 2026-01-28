　
社會焦點

紫南宮傳「鎮廟金雞遭搶」出事！廟方氣炸：根本胡說八道

▲▼南投竹山紫南宮湧入10萬人潮。（圖／記者高堂堯攝）

▲網路上傳出紫南宮鎮廟金雞遭惡霸強搶的消息。（資料照／記者高堂堯攝）

記者柯振中／綜合報導

南投知名廟宇竹山紫南宮近日在網路上被捲入一則離奇傳言，內容指稱有所謂「鎮廟金雞」遭惡霸強搶，甚至傳出金雞瞬間變重、壓斷對方雙腿等情節，引發部分信眾關切致電廟方查證。對此，紫南宮已緊急出面澄清，強調相關說法全屬虛構，與廟方毫無關聯，呼籲民眾切勿相信或轉傳不實訊息。

廟方駁斥傳言　強調內容子虛烏有

紫南宮主委莊秋安表示，廟內僅供奉土地公與土地婆，並不存在網路所稱的「鎮廟金雞」，相關故事「完全是胡說八道」。他指出，網路流傳的金雞照片，實際上是廟方提供給信眾請回家供奉的開運、招財吉祥物，遭有心人士移花接木後製，再搭配誇張情節製成影片或文章，藉此吸引點閱。

莊秋安也提到，約在一個月前便陸續接獲信眾詢問，擔心不明真相者受騙，廟方已透過官方臉書粉專發文澄清，並提醒外界切勿再散播相關內容。他研判，該傳言可能與流量操作或疑似詐騙行為有關，已請警方協助了解來源與動機。

金雞實際用途　警方提醒勿散布謠言

廟方進一步說明，紫南宮內確有象徵祈福、求財的金雞裝置藝術，包含石雕金雞及供信眾互動的設施，均安然無恙、不曾發生遭搶或傷人事件。至於信眾擲筊請回的金雞，則為金箔製作的吉祥物，與網路故事所描述情況完全不符。

竹山警方表示，若社群平台或影音網站出現虛假訊息，導致個人或單位權益受損，當事人可向平台提出申訴要求下架；若內容涉及惡意捏造、足以影響公共安寧，最重可依《社會秩序維護法》裁處拘留或罰鍰。警方也呼籲民眾勿隨意轉傳未經查證的訊息，以免觸法。

更多新聞
醫收「橘色盒子」心跳漏一拍　妻詭笑：打開來看看

醫收「橘色盒子」心跳漏一拍　妻詭笑：打開來看看

ICU醫師陳志金分享，下診回家看到這個橘色盒子，心跳漏了一拍！原本的疲累感瞬間消失！心想太座該不會加入了愛馬人士的行列吧？答案揭曉，原來是每年都超夯的竹山紫南宮錢母。

車城嬤坐錯公車被載到萬巒　內埔警助返家

車城嬤坐錯公車被載到萬巒　內埔警助返家

男被惡霸犬啃碎　媽慟揭：臉和舌頭都被吃

男被惡霸犬啃碎　媽慟揭：臉和舌頭都被吃

休旅車暴力撞進珠寶店　8男砸櫃搶劫3千萬

休旅車暴力撞進珠寶店　8男砸櫃搶劫3千萬

北市租屋處離奇命案！26歲女遭窗簾綑綁亡

北市租屋處離奇命案！26歲女遭窗簾綑綁亡

