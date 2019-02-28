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快訊／林園台石化大火！里長緊急廣播疏散　黑煙沖天4傷送醫

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記者吳奕靖、柯沛辰／高雄報導

高雄市林園工業區內的台石化廠區28日傍晚5點48分驚傳火警，期間不時傳出爆炸聲，讓當地里長一度透過緊急廣播疏散里民，目前確定2重傷2輕傷送醫。

轄區消防局獲報後，出動16車27人前往灌救，但因為現場化學原料燃燒，火勢相當猛烈，因此架設砲塔防護措施，希望控制住火勢，目前初步研判是合成廠鍋爐爆炸起火，但確切原因還要進一步調查。

▲▼快訊／林園台石化大火！里長緊急廣播疏散　黑煙沖天4傷送醫。（圖／爆料公社）

▲林園台石化大火，黑煙竄上天際。（圖／爆料公社）

據了解，4名傷者疑似為操作工人，但其中2人大面積燒傷，傷勢較為嚴重，被分別送往左營海軍醫院、長庚及建佑醫院急救。

▲▼快訊／林園台石化大火！里長緊急廣播疏散　黑煙沖天4傷送醫。（圖／記者吳奕靖攝）

▲消防局長黃江祥。（圖／記者吳奕靖攝）

高市消防局長黃江祥說，「LPC（丁烷，液化石油氣），原料已經遮斷，那現場管內殘留的就讓它燒，如果現在把火打熄了，可能更危險，所以那些LPC就讓它燒完。」而市長韓國瑜雖然人在國外，但已全程掌握細節。

高市環保局表示，台石化公司化學反應槽發生火警，導致製程廢氣排放至燃燒塔，明顯產生污染物，也未於1小時內通知主管機關，因此將依違反《空污法》處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰。

（持續更新中）

▲▼快訊／林園台石化大火！里長緊急廣播疏散　黑煙沖天4傷送醫。（圖／記者吳奕靖攝）

▲消防人員採取砲塔防護措施。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼快訊／林園台石化大火！里長緊急廣播疏散　黑煙沖天4傷送醫。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼快訊／林園台石化大火！里長緊急廣播疏散　黑煙沖天4傷送醫。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼快訊／林園台石化大火！里長緊急廣播疏散　黑煙沖天4傷送醫。（圖／爆料公社）

▲遠處民眾目擊火警，濃煙令人怵目驚心。（圖／爆料公社，下同）

▲▼快訊／林園台石化大火！里長緊急廣播疏散　黑煙沖天4傷送醫。（圖／爆料公社）

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關鍵字：林園工業區,台石化,火警,火災,大火,里長

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