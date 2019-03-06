填補等級和國家標準空白　陸將打造「五星級」養老院

▲大陸養老院。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸日前公佈了《養老機構等級劃分與評定》國家標準，明訂養老機構申請等級評定應滿足的基本要求和條件，並將養老機構分為由低到高5個等級，也就是說，未來大陸將會出現「五星級」的養老院，而收費則依照政府舉辦和社會經辦分別由政府核定與市場調節。

《人民日報海外版》指出，這套標準是由大陸國家市場監督管理總局所發佈，填補了養老機構等級劃分與評定國家標準的空白，據統計，截至2017年底，大陸全國60歲及以上老年人口已達24090萬人，佔總人口的17.3%，註冊登記養老機構2.88萬個，機構床位383.5萬張。

據指出，標準將養老機構分為5個等級，從低到高依次為一級、二級、三級、四級、五級，等級標誌由五角星圖案構成，等級越高，表明養老機構綜合服務能力越高。

▲大陸養老院 。（圖／翻攝自中新網）

大陸民政部養老服務司處長李邦華表示，等級評定總分為1000分，包括環境120分、設施設備130分、運營管理150分、服務600分，計算出的分值不同，則對應不同等級的養老機構，養老機構評定得分不低於360分，且每一項得分不低於該項目總分40%者，為一級養老機構，而五級養老機構則要求得分不低於900分，且每一項得分不低於該項目總分90%。

在收費方面，大陸民政部養老服務司處長李邦華表示，如果屬於政府舉辦的養老機構，收費標準由發改部門核定，而社會經辦的養老機構價格由市場調節。

大陸民政部副部長高曉兵表示，未來兩年，民政部的工作重點是推進解決大城市中心城區養老的難題，啟動實施農村特別是貧困地區養老院改造，提升工程和民辦養老機構消防安全達標工程。