　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

養老院一天要價6000元…「去住飯店吧」　導演曝CP值超高退休生活

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼養老院一天要價6000元…「去住飯店吧」　導演曝CP值超高退休生活。（圖／翻攝自臉書）

▲假日飯店（Holiday Inn）的設施擁有齊全的飯店設施。（圖／翻攝自臉書）

記者張靖榕／綜合報導

老年化社會的台灣，健全優質的養老生活要價不斐，美國更是如此。比起養老每天要掏出188美元（約新台幣6000元），導演兼製作人羅比森（Terry Robison）在臉書上積極推崇另一種退休方式，那就是住在「假日飯店」（Holiday Inn），一天的費用只需59.23美元（約新台幣1900元）。羅比森說，剩下的那4100元，還可用在更實在的地方。

羅比森出生於奧克拉荷馬市（Oklahoma City），現居德州春日市（Spring, Texas），今年64歲的他8日發表了一篇以「我們不要養老院，我們將會住進假日飯店」為開頭的文章，並說明為什麼覺得好。

▲▼德州男退休生活奇招　入住飯店不住養老院。（圖／翻攝自臉書）

▲身為年屆退休的老年人，羅比森為自己的餘生選擇更好的生活。（圖／翻攝自臉書）

羅比森說，美國養老院每個人一天平均要花費188美元，「當我們又老又虛的時候，有另一個更好的生活方式。」他表示，自己已經住進了「假日飯店」，因為那裡有長住優惠與長者優惠，一天算下來只要59.23美元，還包含早餐和喝酒優惠時段（HAPPY HOUR）。

若以養老院每日花費扣除「假日飯店」每日花費，羅比森還有多出來的128.77美元（約新台幣4100元）。他說，「每天的中餐和晚餐，這些錢可以花在我喜歡的餐廳，或是客房服務、洗衣、小費和特別的電視節目上」，每天還有免費提供的洗髮精和肥皂，「只要每天多花5美元的小費，你就能確保服務生們對你的殷勤服務。」

「他們把你當作客人，而不是病人。」羅比森說，每天飯店前面都有專車提供接送，而且長者免費，同時，飯店並不像養老院，你能隨心所欲去各處旅遊，「不會老是困在同一個地方。」

▲▼養老院一天要價6000元…「去住飯店吧」　導演曝CP值超高退休生活。（圖／翻攝自臉書）

▲羅比森從事導演兼製作人的工作。（圖／翻攝自臉書）

羅比森說，不論電視或燈泡壞掉，「他們能處理好每件事，還會為了造成不便向你致歉」，飯店的人也會時常關心你過得如何，如果出問題了，「他們會叫救護車，或葬儀社的人。」他說，如果想去看看夏威夷，那裡同樣有「假日飯店」等著你。

對於老年人常有的摔傷或行動不便的困擾，羅比森說，飯店人員會將套房升級，讓你好好度過餘生。如果家族有人要來拜訪也不必擔心，羅比森表示，家人不僅能入住其他房間待上幾天，孫子也有泳池可以去玩，「我還有什麼好奢求的？」

ET快訊
車床小鮮肉月入10萬！蛇蠍女搞姐弟戀　「悲劇結局」她狂剁9袋
成功嶺「教室音響晚上就響」　軟弱班長臉慘白爆衝說真相

關鍵字：北美要聞,德州,假日飯店,養老院,退休

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川金二會今登場　從新加坡到越南「7大重點」看世紀無核化談判

15歲弟A片成癮性侵姊姊40次　警調查「爸爸、哥哥也有」一家全抓

印尼土石流暴衝「非法金礦坍塌」活埋60人！　1死13傷搶救中

過冬吃太多！德國胖鼠卡人孔蓋洞「各種拔不出」　消防隊總動員拯救

金正恩離開3天「遠在4500公里外」　北韓民眾激動：我真的好想他！

養老院一天要價6000元…「去住飯店吧」　導演曝CP值超高退休生活

「背上插刀」踉蹌闖雪地！他急到只穿四角褲　竟全只為「一根菸」

青島、百威、海尼根驗出「除草劑致癌成分」　1ppt就有風險

4屁孩路邊性侵20歲女...正義哥怒拍片抓人！竟是「自願野戰」糗爆

不斷更新／川金都抵河內「27日共進晚餐」　金正恩再待越南2天

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

青峰《歌手》飆唱《Silence》　楊乃文氣pupu：極度可惡

川金二會今登場　從新加坡到越南「7大重點」看世紀無核化談判

15歲弟A片成癮性侵姊姊40次　警調查「爸爸、哥哥也有」一家全抓

印尼土石流暴衝「非法金礦坍塌」活埋60人！　1死13傷搶救中

過冬吃太多！德國胖鼠卡人孔蓋洞「各種拔不出」　消防隊總動員拯救

金正恩離開3天「遠在4500公里外」　北韓民眾激動：我真的好想他！

養老院一天要價6000元…「去住飯店吧」　導演曝CP值超高退休生活

「背上插刀」踉蹌闖雪地！他急到只穿四角褲　竟全只為「一根菸」

青島、百威、海尼根驗出「除草劑致癌成分」　1ppt就有風險

4屁孩路邊性侵20歲女...正義哥怒拍片抓人！竟是「自願野戰」糗爆

不斷更新／川金都抵河內「27日共進晚餐」　金正恩再待越南2天

杜先生電費被超收？內政部跟上《還願》：何房東我勸你善良

金鍾國、潔西卡來台指定！肉超嫩「馬鈴薯豬骨湯」還原家鄉味

北市通河街公寓失火　63歲身障男成焦屍

沖繩現場／郭泰源是史上最強投手！火腿球探：當年赴美一定成功

10億成立「台農發」虧損1/3　陳吉仲：會很快損益兩平

世籃賽／美洲區陣容豪華　35名NBA球員齊拚奧運

春遊補助擬不分年齡「每人500元」　觀光局：特色行程還會加碼

川金二會今登場　從新加坡到越南「7大重點」看世紀無核化談判

不實廣告最高罰200萬！內政部擬修選罷法　徐國勇：不只因為選舉

小鋼砲議員失聯11天！探視美艷助理遭槌打14下　獨子出面曝奇言怪行

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

國際熱門新聞

金正恩叼菸笑等　川普：我到了！

4屁孩當街性侵少女　竟是自願野..

開藍寶堅尼載女友！剛花40萬保..

剁成1000肉塊！食人魔母屍入..

青島、百威含「致癌成分」…1p..

更新／川金抵河內　再會面直接吃..

只為一根菸！他背上插刀闖雪地　..

快訊／川普21：40專機抵達越..

川普／抵達越南了　謝謝河內的人

川金二會將發表「河內宣言」！

養老院一天6千元太貴　導演曝超..

俄國5分鐘內可摧毀美五角大廈、..

3歲女被鎖家內7天亡…外婆開門..

金正恩離開3天　北韓人：我好想..

更多熱門

相關新聞

金正恩離開3天　北韓人：我好想他

北韓領導人金正恩將在27日、28日兩天於越南河內與美國總統川普（Donald Trump）展開「川金二會」，隨後舉行1.5小時的晚宴，全球矚目；北韓政府以往嚴密控制媒體與網路訊息，難得的是，國營電視台「北韓中央電視台」（KCTV）卻罕見釋出北韓民眾受訪的畫面，內容指當金正恩出發、前往越南的路上，敬愛他的民眾已期待他的歸來，「我真的、真的好想念他！」

更新／川金抵河內　再會面直接吃晚餐

川金二會將發表「河內宣言」！

金正恩叼菸笑等　川普：我到了！

快訊／川普21：40專機抵達越南

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

張景嵐爆分手小煜　3年感情因妙禪生變

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎漏餡

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

1.6克拉婚戒噴飛不見　准人妻急哭：他要離婚

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！豪華內裝曝光

吵架賭氣不回家！媽突過世她淚崩

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅神打臉

吳子嘉：我跟你幹到底　繼續爆料趙家寶

嬤想摸7個月娃被阻！吼：有病別帶出來

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面