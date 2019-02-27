養老院一天要價6000元…「去住飯店吧」　導演曝CP值超高退休生活

▲假日飯店（Holiday Inn）的設施擁有齊全的飯店設施。（圖／翻攝自臉書）

記者張靖榕／綜合報導

老年化社會的台灣，健全優質的養老生活要價不斐，美國更是如此。比起養老每天要掏出188美元（約新台幣6000元），導演兼製作人羅比森（Terry Robison）在臉書上積極推崇另一種退休方式，那就是住在「假日飯店」（Holiday Inn），一天的費用只需59.23美元（約新台幣1900元）。羅比森說，剩下的那4100元，還可用在更實在的地方。

羅比森出生於奧克拉荷馬市（Oklahoma City），現居德州春日市（Spring, Texas），今年64歲的他8日發表了一篇以「我們不要養老院，我們將會住進假日飯店」為開頭的文章，並說明為什麼覺得好。

▲身為年屆退休的老年人，羅比森為自己的餘生選擇更好的生活。（圖／翻攝自臉書）

羅比森說，美國養老院每個人一天平均要花費188美元，「當我們又老又虛的時候，有另一個更好的生活方式。」他表示，自己已經住進了「假日飯店」，因為那裡有長住優惠與長者優惠，一天算下來只要59.23美元，還包含早餐和喝酒優惠時段（HAPPY HOUR）。

若以養老院每日花費扣除「假日飯店」每日花費，羅比森還有多出來的128.77美元（約新台幣4100元）。他說，「每天的中餐和晚餐，這些錢可以花在我喜歡的餐廳，或是客房服務、洗衣、小費和特別的電視節目上」，每天還有免費提供的洗髮精和肥皂，「只要每天多花5美元的小費，你就能確保服務生們對你的殷勤服務。」

「他們把你當作客人，而不是病人。」羅比森說，每天飯店前面都有專車提供接送，而且長者免費，同時，飯店並不像養老院，你能隨心所欲去各處旅遊，「不會老是困在同一個地方。」

▲羅比森從事導演兼製作人的工作。（圖／翻攝自臉書）

羅比森說，不論電視或燈泡壞掉，「他們能處理好每件事，還會為了造成不便向你致歉」，飯店的人也會時常關心你過得如何，如果出問題了，「他們會叫救護車，或葬儀社的人。」他說，如果想去看看夏威夷，那裡同樣有「假日飯店」等著你。

對於老年人常有的摔傷或行動不便的困擾，羅比森說，飯店人員會將套房升級，讓你好好度過餘生。如果家族有人要來拜訪也不必擔心，羅比森表示，家人不僅能入住其他房間待上幾天，孫子也有泳池可以去玩，「我還有什麼好奢求的？」