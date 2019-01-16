每天加班2hr！養老院稱「做愛心」拒給薪　社工女淚忍：濟公說不要換

▲她在養老院當社工，公司許多政策都不符合勞基法。（示意圖／pakutaso，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

若工作環境和待遇不如預期，許多人會選擇在年後找新工作。一名網友在臉書上抱怨公司的各項不合理的政策，在養老院擔任社工員的她，不僅休假沒有按照勞基法，颱風天也都要正常上班，她真的很希望能換個符合勞基法的公司，但問過濟公師父和四面佛，都勸她不要換，讓她非常猶豫。

該名女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，她擔任社工員的工作，年假只能休4天，平常每天加班至少2小時，卻沒有加班費，老闆還很厚臉皮地跟她說，「在養老院上班就是在做愛心，不應該申請加班費」，結果她做了半年還在領試用期的薪水，就因為老闆覺得事情做不夠多，沒必要替她加薪。

公司的休假制度完全沒有按照勞基法，「每次勞工局來檢查就拿假班表出來應付」，此外，如果國定假日出勤上班也沒有雙倍薪資，颱風天也要正常出勤，不會另外補薪水，目前實領2萬9，對於這些不合理的政策，她雖然很想離職，但因為濟公師父和四面佛都勸她不要換，讓她猶豫地說，「到底該不該年後走人呢？」

網友們看到她的貼文紛紛勸她趕快換，「找工作呀！為什麼問神明？是祂們在工作領薪水還是你」、「當然走啊！社工做的事，實在無法量化，而且非常辛苦」、「神明又不會發薪水給你，這麼聽話幹嘛」、「妳不是社工是義工吧」、「叫佛祖和濟公師傅補妳薪水」、「濟公師父和四面佛跟妳老闆串通好了」。

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