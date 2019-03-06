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習近平出席團審會　內蒙古獻藍哈達表敬意

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▲▼習近平出席蒙古代表團審議。（圖／新華網）

▲習近平出席蒙古代表團審議。（圖／新華網）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平5日出席內蒙古代表團審會議時表示，內蒙古地處中國北方，擁有森林、草原、濕地、河流等多樣生態，是中國的天然屏障。他說，環境不僅關係到全區的各族群生存與發展，也與華北、東北、西北甚至全國生態安全息息相關。習近平走進會場時，鄂溫克族代表向習近平獻上藍色的哈達，表達內蒙古對黨中央的敬意。

▼習近平與鄂溫克族代表。（圖／新華社）

▲▼鄂溫克族代表向習近平獻上藍色的哈達。（圖／新華社）

▲▼哈達是絲綢的意思，藍色哈達代表智慧、健康、永恆、平安和忠誠。（圖／內蒙古旅遊網）

▲哈達是絲織品，藍色哈達代表智慧、健康、永恆、平安和忠誠。（圖／內蒙古旅遊網）

習近平要求，內蒙古各地方官員，保持「加強生態文明建設」的戰略、施行以「生態優先」為策略，確實做好污染防治，「打好汙染防治攻堅戰，守護好北將這道亮麗風景線，是你們的首要任務。」

他指出，環境保護與經濟發展是「相輔相成」的，不能為了經濟發展犧牲環境，「不要因為經濟發展遇到一點困難，就開始上專案，犧牲環境換取經濟成長。」

▲▼習近平出席蒙古代表團審議。（圖／新華網）

▲習近平出席蒙古代表團審議。（圖／新華網）

他強調，從「經濟高速增長」的階段轉向「高品質發展」的階段，污染防治與環境治理是必須跨越的「重要關卡」，絕對不能為了發展突破生態紅線，「必須咬緊牙關，爬過這個坡，保持『加強生態保護建設』的決心，不動搖、不鬆動。」

他說，保持經濟持續正常發展與社會大局穩定，任重而道遠，內蒙古要紮實做好各項工作，確保經濟平穩運行、打好脫貧攻堅戰，「吃不窮、穿不窮，計劃不到一世窮。黨和政府帶頭過緊日子，目的是為老百姓過好日子，這是我們黨的宗旨和性質所決定的。」

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關鍵字：2019兩會,2019政協,2019人大,習近平,內蒙古,環境,生態,哈達

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