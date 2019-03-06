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A股成交額達5兆創三年新高！　滬指「飆紅」站上3100點

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▲3.6股市。（圖／東方IC）

▲杭州股民3月6日在手機上查看滬指收盤情況。（圖／東方IC）

大陸中心／綜合報導

大陸兩會召開之際，股市跟著紅滾滾。滬指6日成功攻上3100點，這是自2018年6月8日以來，首次重回3100點大關。滬深兩市累計成交11062.81億元（人民幣，下同，約新台幣5兆），創出2015年11月以來成交量新高。其中，滬市成交4854.78億元，深市成交6208.03億元。

A股6日呈現震蕩格局，尾盤漲勢凌厲，截至下午收盤時間，滬指報3102.10點，漲1.57%，成交4855億元；深成指報9700.49點，漲1.09%，成交6208億元；創業板指報1700.50點，漲1.43%，成交1850億元。整體來看，滬深兩市成交額再度突破萬億達1.1兆。

盤面上，各大板塊全線上漲。券商股再成主力，個股全線飄紅，財通證券、天風證券、華林證券、中信建投、南京證券、浙商證券等近10股漲停。

據《中新經緯》報導，中信證券最新觀點認為，A股趨勢性反彈接近尾聲，預計市場將從爆發期進入平靜期，政策預期趨於理性，業績週期確認向下，放量快漲後的資金博弈下行情將趨於分化。

《財通證券》也認為，未來，隨著場外增量資金的持續涌入，市場在3000點以上有望繼續維持強勢上漲格局，但是需要注意的是，雖然行情有望繼續上漲，但是市場的波動率可能會持續維持在高位，投資的風險收益比是在持續下降的。

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關鍵字：滬指,A股,深市,股票,牛市,2019兩會

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