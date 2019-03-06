陸發改委談吸引外資　將「縮減負面清單+擴大正面鼓勵」　

▲大陸國家發改委副主任、國家統計局局長寧吉喆 。（圖／CFP）

記者蔡儀潔、陳政錄／台北、北京連線報導

十三屆全國人大二次會議新聞中心6日上午舉行記者會。對於未來吸引外商投資有何舉措，國家發展和改革委員會副主任寧吉喆表示，主要是進一步縮小外商投資准入負面清單、加上正面鼓勵以及准入後的國民待遇；推進政府採購、科技政策、資質許可、上市融資等給予公平待遇。

大陸國家發展和改革委員會主任何立峰，副主任寧吉喆、連維良於6日上午，就「大力推動經濟高質量發展」相關問題回答中外記者提問。被問到未來如何繼續吸引外商投資時，寧吉喆表示，外資是中國經濟重要組成部分，在去年複雜的國際環境下，中國外資再創新高；2019將堅持開放發展，堅持對外開放的基本國策、堅持發展更高層次的開放型經濟。

具體而言，寧吉喆分為五點闡述：

一、缩减负面清单。將在農業、採礦業、製造業、服務業領域推出更加開放的措施，允許更多領域實行外資獨資經營；目前，已經啟動了再次修訂外商投資准入負面清單工作，在去年已經較大幅度放寬市場准入的基礎上，今年將進一步縮減外商投資准入負面清單，繼續在自貿試驗區進行擴大開放的先行先試。

二、擴大正面鼓勵。今年將發布新的《鼓勵外商投資產業目錄》，擴大鼓勵外商投資的范圍，充分發揮外資在傳統產業轉型升級、新興產業發展和區域協調發展中的作用；對於鼓勵類項目將繼續享受進口設備免徵關稅、工業用地優惠政策，西部地區鼓勵類項目繼續減按15%徵收企業所得稅。

三、准入前後都實行國民待遇。發改委正會同有關部門和各地方，全面清理外商投資准入負面清單之外領域的對外資單獨設置的准入限制，確保市場准入內外資標準一致，這就是對外資實行准入前國民待遇；同時，推進在政府採購、標準制定、產業政策、科技政策、資質許可、註冊登記、上市融資等方面給予外資企業公平待遇，這就是對外資實行准入後的國民待遇。

四、促進外商投資便利化。發改委正在會同相關部門和地方簡化備案等管理程序，開展重大外資項目服務和推進工作；目前，已推出沈陽華晨寶馬、上海特斯拉、惠州巴斯夫、惠州中海殼牌、西安三星閃存芯片、嘉善沃克斯鋰電池等兩批重大外資項目，當然還會有第三批；主要在新能源、先進製造及石化、電子信息等領域，給予用地、用海、用能、規劃等支持，加快環評審批進度，以此發揮示范作用，引導各地優化服務，進一步提高投資便利化程度。

五、要依法保護外資權益。十三屆全國人大二次會議即將審議的《外商投資法》草案，確立了外商投資促進和保護制度，明確規定國家依法保護外國投資者和外商投資企業的知識產權，不得利用行政手段強制轉讓技術 ，這必將為外商投資權益提供更全面、更有力的法治保障， 「立法通過後，我們將狠抓遵照執行。」