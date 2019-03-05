蔡英文提安保對話遭拒　郝龍斌：沒套好的獨角戲

▲總統蔡英文日前接受日本《產經新聞》專訪。（圖／總統府提供）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文日前接受日本《產經新聞》專訪時，呼籲日本與台灣進行安保對話，不過大陸《環球時報》報導，日本外務省相關人士指出，日本政府不考慮。對此，國民黨副主席郝龍斌5日在臉書指出，「一部沒套好招的獨角戲」。

蔡英文盼安保對話對話遭拒，外交部5日上午對此表示，外交慣例跟彼此尊重，任何外交具體作為跟互動細節不便對外說明，總統的發言用意，在於台灣作為區域內負責任的成員，積極參與、鼓勵區域內各國合作，有助區域和平穩定發展，願意跟區域內者合作。

對於蔡英文被日本拒絕，郝龍斌表示，他不意外，因為過去的歷史跟經驗都指出，與日本互動時，委屈不僅沒辦法求全，求來的往往是日方的好幾拳，而民進黨執政以來，面對日本的態度不要說日本人，連大多數的台灣人都瞧不起。

郝龍斌指出，我國漁民被欺負，駐日代表謝長廷公開助日，不僅酸漁民神出鬼沒比較難保護外，還幫日方辯解只是依法行政；核食輸台爭議時，衛福部、外交部不僅沒幫台灣人把關，反而替日方辯護，宣稱日本食品不一定是核災食品，這樣的態度，怎能期待當台灣提出安保對話時，日方能給台灣好臉色。

郝龍斌認為，立場堅定才能換來平等對話，以釣魚島爭議為例，前總統李登輝、陳水扁，對日本忍讓，換來漁民委屈與日本得寸進尺；國民黨執政後，前總統馬英九對魚權、主權寸步不讓，該護漁就護漁、該保釣就保釣，最後日本首次因為撞沈台灣漁船正式道歉，台日更在2013年以「主權不能退讓或分割，但資源可以分享」為共識基礎，簽訂台日漁業協議，為台灣漁民爭取超過7萬多平方公里的作業海域。

郝龍斌提出，自己在推動反日本和災區食品公投時，也承受日本極大的壓力，不僅透過民進黨政府施壓，更宣稱要向世界貿易組織（WTO）提出告訴，但如果背後站的是民意、是道理，何必害怕日本的威脅？公投的結果證明只要台灣人團結，台灣就能與日本平起平坐。

郝龍斌指出，這次蔡英文提出與日方進行「安保對話」遭日本拒絕一事，「就是一部沒套好招的獨角戲」，蔡英文一廂情願提出邀約的同時，不僅外交、國安單位沒掌握日方態度，府方也沒對相關狀況進行評估，更糟糕的是，台灣執政黨長期媚日，讓日本拒絕台灣時不會有壓力，「誰會與一個只會諂媚自己的人平等對話？」