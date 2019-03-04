彰化放棄主辦「2020台灣燈會」讓給台中　 網酸：縣長英明真是先知

▲今年台灣燈會耗資約5億餘元，吸引千萬人次造訪。（圖／翻攝潘孟安臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

「我屏東我驕傲」！屏東縣政府舉辦為期13天的台灣燈會3日晚間圓滿落幕，加上試營運4天，締造1000多萬人次的參觀人潮，帶動百億觀光商機。2020年台灣燈會則由台中市政府舉辦，但其實本來是彰化縣政府主辦，因彰縣放棄才改由中市接棒。對此，有網友酸，「彰化縣長超級英明，通通不做就通通不會錯，太英明了！」而縣府則解釋，是因財政困難才放棄，等財政改善後仍會爭取主辦。

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今年台灣燈會耗資約5億餘元，在東港大鵬灣璀璨登場，請來Intel的300架無人機燈光秀讓外界超驚艷，228一天就湧入167萬人潮，1日169萬人次再破紀錄，2日182萬人次再刷新紀錄，總人次破1000萬人，獲封為「台灣最美的燈會」。屏東縣長潘孟安4日在臉書上表示，2019台灣燈會圓滿落幕，要向83萬縣民報告，從此刻起可以大聲喊出「我屏東我驕傲」。

▲▼今年台灣燈會請來的Intel無人機燈光秀讓外界驚艷。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼台灣燈會「黑金剛蓮霧」花燈很吸睛。（圖／記者陳俊宏攝）

「『沒有傘的孩子跑得快』，屏東做到了，而且做得比想像更好。」潘孟安感性地說，「庄腳囝仔的埋頭苦幹這次終於被看見。熄燈前，有人問我，在這場光的盛宴我最愛哪盞燈？其實，我最愛的是燈區裡，一道道肉眼看不到的光，在燈區裡，台灣人的溫暖、善良、勤奮、同理、團結、合作…這些台灣最重要的價值在燈下發亮，美到不行的燈，照亮人性的美，在人群中、在角落裡放閃。」

2019台灣燈會圓滿落幕，屏東縣交棒給台中市，讓外界更期待2020台灣燈會。不過，其實本來是彰縣政府主辦，放棄主辦權讓給台中市府。彰縣府則解釋，若舉辦需自行負擔約5到6億元的經費，實在是財政困難，等到財政狀況改善會再爭取主辦。

▲▼台灣燈會舉辦期間人潮擠爆。（圖／記者陳崑福翻攝、翻攝潘孟安臉書）

▼台灣燈會一景。（圖／記者陳俊宏攝）

▼台中接棒2020台灣燈會。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

對此，彰化人持不同意見，有網友在「彰化縣民對王惠美縣長建言交流討論區」臉書社團酸說，「彰化縣長王惠美放棄2020年台灣燈會，她真是先知，不做就不會錯，不會引來罵聲！看看屏東辦得太好了」，人潮破180幾萬還是被罵，「彰化縣長超級英明，通通不做就通通不會錯，太英明了！」

其他人留言，「縣長在想水力發電和彰南蓋捷運，不要吵她」、「王惠美英明，彰化人真會投票！放棄就什麼都不用辦，大家清閒過日子最好了，屏東燈會辦成功還遠近聞名，屏東人好辛苦何必呢？還是王惠美體恤民意，給彰化人一個棒棒。」也有人挺縣府，「把錢花在刀口上，不要像民進黨只會放煙火」。

▼有網友酸彰化縣長王惠美。（圖／翻攝「彰化縣民對王惠美縣長建言交流討論區」臉書社團）

●潘孟安臉書全文：

相信自己，屏東做到了

我們一起走向屏東新時代

璀燦煙火在「國境之南」的歌聲中炸開，望向星空的每雙眼閃閃發亮，彩色的屏東就在眼前。在此，我要向1339萬來到屏東參加燈會的朋友說，2019台灣燈會圓滿落幕，我要向83萬縣民報告，從此刻起，我們可以大聲喊出，「我屏東我驕傲」。

2019燈會今晚10點在屏東閉幕，謝天謝地，謝謝大家，台灣做到了，屏東沒漏氣，最重要的是，沒有大家，沒有燈會，請大家給自己、給屏東、給台灣一個讚。

坦白說，從位置、交通、資源等客觀條件來看，屏東舉辦燈會的先天條件不良，2019台灣燈會在屏東，始終未被外界看好，但，屏東這個庄腳囝仔，不怨天尤人，埋頭苦幹，我們始終抱持一個單純的信念，就是「屏東能做到」。

1年的籌備期；跨24局處的燈會辦公室；784件展出品；908個工作項目⋯⋯，最終，2周入園人數突破千萬，單日最高169萬人次，燈會從「不可能的任務」開始，最後在「我屏東我驕傲」的認同下畫句點。

2周來，既在地又國際的燈飾是主角，各種高水平的作品，順著袋型的地貌衍生，一場屬於台灣的「瀨戶內藝術祭」登場。

原本足不出戶的長輩、身障者、有人群眾恐慌症，卻一刷、二刷、三刷…一來刷新次數，美好的畫面，收錄在千萬人的手機、相機裡，美麗的記憶，深烙在彼此的腦海與心中。

美麗與創意背後，有著太多考驗與挑戰，正是因為困難，所以更美，正是因為侷限，才有突破，正是因為欠缺，所以珍惜。

入園單日人數從89萬、167萬、169萬、182萬，總人數已破千萬人，但，數字是記錄，團隊衝的不是人數，關心的是感受，追求的是品質，為了讓明天比今天好，滾動式修正，逼我們一次次突破自己，每天不斷檢討、修正，最後，我們以行動來證明，「沒有傘的孩子跑得快」，屏東做到了，而且做得比想像的更好。

種種的創新與第一，是國內外與會者一起寫下，由場內外的屏東人共同促成，這是屬於全屏東人的榮光，你我皆在其中，不過，這些形式的紀錄，就讓它留在歷史裡。

始終，屏東最大的挑戰不是別人而是自己，我們必須相信自己，才有機會找回屬於屏東的榮光，這些日子，我在屏東人臉上讀到了這句話，今夜，我在胸前別上「我屏東我驕傲」的徽章，屏東人，我們終於做到了。

更重要的是，在燦爛火花中，政府跳脫制約與刻板，有了練功與進化的機會與經驗，在不可能之中創造了可能；群眾透過高水品作品與國際級演出，開拓了視野，吸收新思維，感受彼此文化的特色與不同；每個人不分彼此，無私無我的付出，在各角落放光。

這種光芒吸引越來越多人用新角度看屏東，最近不斷有人問，「屏東的秘密在哪裡？」，其實，哪有什麼祕密，這些年，屏東一直在累積能量，時時刻刻在進化，讓屏東不再只是遙遠的地理名詞，而是一種美好生活的品牌，只是，庄腳囝仔的埋頭苦幹這次終於被看見。

熄燈前，有人問我，在這場光的盛宴，我最愛哪盞燈，其實，我最愛的是燈區裡，一道道肉眼看不到的光，在燈區裡，台灣人的溫暖、善良、勤奮、同理、團結、合作…這些台灣最重要的價值在燈下發亮，美到不行的燈，照亮人性的美，在人群中、在角落裡放閃。

燈會今晚結束，引信已經燃起，83萬屏東人已匯集成最亮的燈，持續進化，讓我們一起朝著光走去。

熄燈後，我到志工中心、指揮中心謝謝每一個人，千言萬語訴不盡，只能深深的一鞠躬，謝謝，謝謝在謝謝，真是我的心裡話，從大家的掌聲，我能感受到你們懂我。

最後，我到接駁站送遊客回家，一個個擊掌道別，送上「乖乖」，最後一批遊客在12點前離園。

再一次感謝台灣燈會的每盞燈，每個人，今晚，工作人員終於可以回家，安心地睡到自然醒。

凌晨一時，指揮中心最後一盞燈關閉，2019台灣燈會，晚安，明天再為屏東繼續拼…。