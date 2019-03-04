　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化放棄主辦「2020台灣燈會」讓給台中　 網酸：縣長英明真是先知

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 台灣燈會破1000萬人次　團隊檢討到凌晨 。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

▲今年台灣燈會耗資約5億餘元，吸引千萬人次造訪。（圖／翻攝潘孟安臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

「我屏東我驕傲」！屏東縣政府舉辦為期13天的台灣燈會3日晚間圓滿落幕，加上試營運4天，締造1000多萬人次的參觀人潮，帶動百億觀光商機。2020年台灣燈會則由台中市政府舉辦，但其實本來是彰化縣政府主辦，因彰縣放棄才改由中市接棒。對此，有網友酸，「彰化縣長超級英明，通通不做就通通不會錯，太英明了！」而縣府則解釋，是因財政困難才放棄，等財政改善後仍會爭取主辦。

請繼續往下閱讀...

今年台灣燈會耗資約5億餘元，在東港大鵬灣璀璨登場，請來Intel的300架無人機燈光秀讓外界超驚艷，228一天就湧入167萬人潮，1日169萬人次再破紀錄，2日182萬人次再刷新紀錄，總人次破1000萬人，獲封為「台灣最美的燈會」。屏東縣長潘孟安4日在臉書上表示，2019台灣燈會圓滿落幕，要向83萬縣民報告，從此刻起可以大聲喊出「我屏東我驕傲」。

▲▼台灣燈會入園人數預估破1千2百萬以上　精確科學數據推算。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼今年台灣燈會請來的Intel無人機燈光秀讓外界驚艷。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼「我屏東我驕傲！」台灣燈會閉幕　潘孟安：感性致謝所有幕後英雄。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼台灣燈會「黑金剛蓮霧」花燈很吸睛。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼2019台灣燈會、屏東大鵬灣。（圖／記者陳俊宏攝）

「『沒有傘的孩子跑得快』，屏東做到了，而且做得比想像更好。」潘孟安感性地說，「庄腳囝仔的埋頭苦幹這次終於被看見。熄燈前，有人問我，在這場光的盛宴我最愛哪盞燈？其實，我最愛的是燈區裡，一道道肉眼看不到的光，在燈區裡，台灣人的溫暖、善良、勤奮、同理、團結、合作…這些台灣最重要的價值在燈下發亮，美到不行的燈，照亮人性的美，在人群中、在角落裡放閃。」

2019台灣燈會圓滿落幕，屏東縣交棒給台中市，讓外界更期待2020台灣燈會。不過，其實本來是彰縣政府主辦，放棄主辦權讓給台中市府。彰縣府則解釋，若舉辦需自行負擔約5到6億元的經費，實在是財政困難，等到財政狀況改善會再爭取主辦。

▲▼台灣燈會入園人數預估破1千2百萬以上　精確科學數據推算。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼台灣燈會舉辦期間人潮擠爆。（圖／記者陳崑福翻攝、翻攝潘孟安臉書）

▲▼ 台灣燈會 。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

▼台灣燈會一景。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼2019台灣燈會、屏東大鵬灣。（圖／記者陳俊宏攝）

▼台中接棒2020台灣燈會。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

▲台中接棒2020台灣燈會。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

對此，彰化人持不同意見，有網友在「彰化縣民對王惠美縣長建言交流討論區」臉書社團酸說，「彰化縣長王惠美放棄2020年台灣燈會，她真是先知，不做就不會錯，不會引來罵聲！看看屏東辦得太好了」，人潮破180幾萬還是被罵，「彰化縣長超級英明，通通不做就通通不會錯，太英明了！」

其他人留言，「縣長在想水力發電和彰南蓋捷運，不要吵她」、「王惠美英明，彰化人真會投票！放棄就什麼都不用辦，大家清閒過日子最好了，屏東燈會辦成功還遠近聞名，屏東人好辛苦何必呢？還是王惠美體恤民意，給彰化人一個棒棒。」也有人挺縣府，「把錢花在刀口上，不要像民進黨只會放煙火」。

▼有網友酸彰化縣長王惠美。（圖／翻攝「彰化縣民對王惠美縣長建言交流討論區」臉書社團）

彰化放棄「2020台灣燈會」讓給台中　 網狂酸：縣長太英明了。（圖／翻攝「彰化縣民對王惠美縣長建言交流討論區」臉書社團）

●潘孟安臉書全文：

相信自己，屏東做到了
我們一起走向屏東新時代

璀燦煙火在「國境之南」的歌聲中炸開，望向星空的每雙眼閃閃發亮，彩色的屏東就在眼前。在此，我要向1339萬來到屏東參加燈會的朋友說，2019台灣燈會圓滿落幕，我要向83萬縣民報告，從此刻起，我們可以大聲喊出，「我屏東我驕傲」。

2019燈會今晚10點在屏東閉幕，謝天謝地，謝謝大家，台灣做到了，屏東沒漏氣，最重要的是，沒有大家，沒有燈會，請大家給自己、給屏東、給台灣一個讚。

坦白說，從位置、交通、資源等客觀條件來看，屏東舉辦燈會的先天條件不良，2019台灣燈會在屏東，始終未被外界看好，但，屏東這個庄腳囝仔，不怨天尤人，埋頭苦幹，我們始終抱持一個單純的信念，就是「屏東能做到」。

1年的籌備期；跨24局處的燈會辦公室；784件展出品；908個工作項目⋯⋯，最終，2周入園人數突破千萬，單日最高169萬人次，燈會從「不可能的任務」開始，最後在「我屏東我驕傲」的認同下畫句點。

2周來，既在地又國際的燈飾是主角，各種高水平的作品，順著袋型的地貌衍生，一場屬於台灣的「瀨戶內藝術祭」登場。

原本足不出戶的長輩、身障者、有人群眾恐慌症，卻一刷、二刷、三刷…一來刷新次數，美好的畫面，收錄在千萬人的手機、相機裡，美麗的記憶，深烙在彼此的腦海與心中。

美麗與創意背後，有著太多考驗與挑戰，正是因為困難，所以更美，正是因為侷限，才有突破，正是因為欠缺，所以珍惜。

入園單日人數從89萬、167萬、169萬、182萬，總人數已破千萬人，但，數字是記錄，團隊衝的不是人數，關心的是感受，追求的是品質，為了讓明天比今天好，滾動式修正，逼我們一次次突破自己，每天不斷檢討、修正，最後，我們以行動來證明，「沒有傘的孩子跑得快」，屏東做到了，而且做得比想像的更好。

種種的創新與第一，是國內外與會者一起寫下，由場內外的屏東人共同促成，這是屬於全屏東人的榮光，你我皆在其中，不過，這些形式的紀錄，就讓它留在歷史裡。

始終，屏東最大的挑戰不是別人而是自己，我們必須相信自己，才有機會找回屬於屏東的榮光，這些日子，我在屏東人臉上讀到了這句話，今夜，我在胸前別上「我屏東我驕傲」的徽章，屏東人，我們終於做到了。

更重要的是，在燦爛火花中，政府跳脫制約與刻板，有了練功與進化的機會與經驗，在不可能之中創造了可能；群眾透過高水品作品與國際級演出，開拓了視野，吸收新思維，感受彼此文化的特色與不同；每個人不分彼此，無私無我的付出，在各角落放光。

這種光芒吸引越來越多人用新角度看屏東，最近不斷有人問，「屏東的秘密在哪裡？」，其實，哪有什麼祕密，這些年，屏東一直在累積能量，時時刻刻在進化，讓屏東不再只是遙遠的地理名詞，而是一種美好生活的品牌，只是，庄腳囝仔的埋頭苦幹這次終於被看見。

熄燈前，有人問我，在這場光的盛宴，我最愛哪盞燈，其實，我最愛的是燈區裡，一道道肉眼看不到的光，在燈區裡，台灣人的溫暖、善良、勤奮、同理、團結、合作…這些台灣最重要的價值在燈下發亮，美到不行的燈，照亮人性的美，在人群中、在角落裡放閃。

燈會今晚結束，引信已經燃起，83萬屏東人已匯集成最亮的燈，持續進化，讓我們一起朝著光走去。

熄燈後，我到志工中心、指揮中心謝謝每一個人，千言萬語訴不盡，只能深深的一鞠躬，謝謝，謝謝在謝謝，真是我的心裡話，從大家的掌聲，我能感受到你們懂我。

最後，我到接駁站送遊客回家，一個個擊掌道別，送上「乖乖」，最後一批遊客在12點前離園。

再一次感謝台灣燈會的每盞燈，每個人，今晚，工作人員終於可以回家，安心地睡到自然醒。

凌晨一時，指揮中心最後一盞燈關閉，2019台灣燈會，晚安，明天再為屏東繼續拼…。

ET快訊
20輪胎全刺破！連假遊宜蘭..5車慘遭「環繞式」噴漆
前面車主開窗丟一袋垃圾　賈靜雯火大敲車門丟回去：沒在怕
彰化放棄主辦2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明真是先
廚餘桶棄嬰DNA報告出爐　與新加坡小情侶血跡吻合

關鍵字：台灣燈會,彰化,屏東,台中

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寶可夢卡匣被酸「都一星好爛」　男童淚：都是我的寶貝…一席懂事話震驚媽

逛好市多被攔！他好奇「辦會員繳年費」值得嗎　網推這張卡：不常逛就選它

彰雲路段被爆地層下陷嚴重　高鐵掛保證：從2016逐年趨緩

春遊補助擬「住星級旅館再省500」！一般旅館憂被排擠：不然關門好了

好友送出國！他0元爽飛南韓「幫帶骨董回來」　網揭慘痛真相：親友還在監獄

屏東燈會1339萬人「謾罵→鼓勵」！幕後英雄爆17天血淚：謝謝大家的笑臉

最棒燈會「恆春風巢」出征丹麥　作者徵「高粱酒瓶」讓分身留台

台灣斑馬線藏「3大缺失設計」　學者籲快加強：道路會殺人

台鐵全新票務系統上線！4/9起開放個人訂票　「神方便介面」搶先體驗

走進這裡就失蹤！他PO文急尋老婆「說是看個東西」　網笑噴：快去領錢贖人

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

吳宗憲自白：我欠大飛一個道歉　認牽線「富二代」給楊晨熙

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

寶可夢卡匣被酸「都一星好爛」　男童淚：都是我的寶貝…一席懂事話震驚媽

逛好市多被攔！他好奇「辦會員繳年費」值得嗎　網推這張卡：不常逛就選它

彰雲路段被爆地層下陷嚴重　高鐵掛保證：從2016逐年趨緩

春遊補助擬「住星級旅館再省500」！一般旅館憂被排擠：不然關門好了

好友送出國！他0元爽飛南韓「幫帶骨董回來」　網揭慘痛真相：親友還在監獄

屏東燈會1339萬人「謾罵→鼓勵」！幕後英雄爆17天血淚：謝謝大家的笑臉

最棒燈會「恆春風巢」出征丹麥　作者徵「高粱酒瓶」讓分身留台

台灣斑馬線藏「3大缺失設計」　學者籲快加強：道路會殺人

台鐵全新票務系統上線！4/9起開放個人訂票　「神方便介面」搶先體驗

走進這裡就失蹤！他PO文急尋老婆「說是看個東西」　網笑噴：快去領錢贖人

健檢紅字出爐！「維生素D不足」竟奪冠　醫教15分鐘能改善

高雄有溫度的音樂Bar！必吃黑麻麻牽絲燉飯、客製夢幻調酒

雲端最有錢／會玩更會存錢!　小資男女的「百萬記帳」術

辱罵蔡英文　張瑞竹親曝「討厭民進黨原因」：一上台生意就沒了

布沙爾推特打賭約會男大生　將改編愛情喜劇電影

小英拋台日安保對話　《環時》怒斥：民進黨死抱台獨，死路一條

離奇受困國小蓄水池超過1天　婦：我就是爬不上來

5車被噴漆20輪胎全遭刺破！　網嘆：遊宜蘭最悲慘回憶

寶可夢卡匣被酸「都一星好爛」　男童淚：都是我的寶貝…一席懂事話震驚媽

逛好市多被攔！他好奇「辦會員繳年費」值得嗎　網推這張卡：不常逛就選它

生活熱門新聞

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦..

回到冬天！周三起「全台雨連下8..

彰化放棄2020台灣燈會讓給台..

屏東燈會落幕　潘孟安1526字..

2歲妹曝胎內記憶「在玩線」她秒..

挺其邁被檢舉？郭家肉粽調漲開發..

過世爸看孫女：妳有沒有看到我牙..

勾出輸精管下秒爆粗口　25歲男..

弟捷運打翻珍奶！乘客「同一舉動..

收假變天全台有雨　周三起「連下..

走進去就失蹤！他PO文急尋老婆..

連跳9封蝦皮取貨簡訊　她崩潰公..

首次到女友家　準岳母深V睡衣誘..

更多熱門

相關新聞

清水破億透天厝　千坪土地最值錢

台中港房市最近搶搶滾，除了去年底三井outlet開幕帶來人潮，未來又有捷運藍線將延伸，建商趁勢搶入推新案、也在周邊積極購地「存糧」，而去年清水區就有一筆自實價登錄以來的天價透天厝，房仲業者分析，該筆交易土地千坪價值可觀，推測買方應具備建商背景，未來將建造新案，購置後已交由銀行信託。

屏東燈會結束　幕後英雄爆17天血淚

「恆春風巢」出征丹麥　臉書徵高粱酒瓶

直播／台灣燈會屏東等了30年 潘孟安網路聲量暴漲

盧秀燕：我有信心創造全新賞燈體驗！

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院

老公欠43億女星不離棄！熬8年回歸貴婦

隋棠被女兒拍下睡醒瞬間　網嚇傻：根本Tony

警臨檢酒店！爆乳妹旁邊補妝…顧客超尷尬

推土機視線死角　女工被丟粉碎機

神基因！林明禎母女3人穿旗袍美翻

加州海灘出現「南半球海怪」！專家嚇壞

洗澡中大象直接坐下　他慘變爛泥

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面